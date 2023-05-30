獲兩屆500盤肯定 竹北義魂餐廳Restaurant Re-再出發

以義大利為起點，歷經倫敦、北京與巴黎歷練的主廚劉宴瑜（Chef Yen），返台的第一家餐廳「GD Restaurant」， 於2021、2022年連續獲50位跨界名人評審共同評選的原創美食餐飲評鑑「500盤」肯定。經歷疫情沉潛後，主廚劉宴瑜帶領原班團隊，取義大利文「Rifiorire」中重新綻放、再開花之意，於去年11月將餐廳更名為「Restaurant Re-」重新出發。更名後跳脫純粹義大利菜式，集結原有的義魂融合倫敦、巴黎與台灣在地的養分，佐以日本的隱味，歷經兩季蛻變菜單後，將在6月1日隆重推出全新夏季菜單。

夏季菜單由手工繁複、兩次發酵的「薩丁尼亞島樂譜麵包」揭開序幕。將手工擀製麵糰，放入烤箱烤至膨脹後，再從中間切開，並以初榨橄欖油、迷迭香與海鹽調味炭火二次烤製。「天婦羅紫蘇葉」點綴柚子醬與鯷魚粉，一口咬下，酥脆鮮香，讓人胃口大開。接下來則以日本料理中常出現的極品食材「白子」為主軸，油炸後，再以迷迭香等香料調味，佐上番茄與西瓜冷湯，酸甜帶勁。

自「GD Restaurant」開幕以來即獲得熟客喜愛的的「炭烤章魚腳」，在本季菜單變身為一道熱前菜，搭配以自製煙燻奶油調味的雲林產紫馬鈴薯，佐以海葡萄、煙燻番茄甜椒醬，交織出新風味。

劉宴瑜主廚長年深入義大利鄉村，跟地方媽媽奶奶們學各種當地才有的麵型；因此在新菜單中推出雙麵食，各為義大利一南一北的精髓。率先登場的是一顆顆手作的薩丁尼亞麵疙瘩Malloreddus，搭配濃郁的海鮮醬汁；接著是以夏季黑松露為主角的手工蛋黃餃，取香甜清脆的南投頭社高山絲瓜入菜，搭配ricotta起士，切開餃子後流出的滑順蛋黃，恰與黑松露、奶油與鼠尾草散發出的木質香氣，融合成迷人的濃郁滋味。

主菜鵪鶉將胸肉以牛肝菌菇提味，再用菠菜葉、豬網油包裹後煎烤。腿部調味則以自製的120天熟成Nduja臘腸做醬，塗抹完成後入烤箱烤。清修下來的鵪鶉肉也很珍貴，填入酥脆塔皮，與鴨肝、野菇和帕瑪森乳酪醬做成鮮味十足的鵪鶉塔。

「羊毛毯驚喜」是4年前單點菜單上頗受好評的菜。這道菜是劉宴瑜旅居義大利薩丁尼亞友人家時，跟友人媽媽學到的傳統地方菜；別說在台灣，就連在義大利都不出名。這是一道以麵皮包裹羊肉與配料、再進烤箱悶烤出濃郁香氣的羊肉派，因麵皮較硬，出爐後依當地習俗會用毯子包裹整顆派皮，主廚因而自創這一中文菜名。

在夏季菜單中，劉宴瑜用紐西蘭高地和羊重新詮釋「羊毛毯驚喜」，以炭烤朝鮮薊和清爽豌豆泥入菜，再手工製作整顆羊毛毯，只取食材精華滋味做醬。這道菜的尾聲，以傳統版的羊毛毯羊肉作結，刻意留下帶骨羊肉讓人啃食，成為最過癮的驚喜。

夏季菜單分為8道式菜色的「Menu Rifiorire」，每套2,780元＋10%；5道式菜色的「Menu Re-」每套1,880元＋10%。6杯餐酒搭1,980元＋10%；4杯餐酒搭1,580元＋10%。無酒精飲品搭配6杯1,380元＋10%；4杯1,080元＋10%。

◎Restaurant Re-資訊

．地址：新竹縣竹北市十興三街123號

．電話：03-6688982

．營業時間：晚餐18:00至23:00，最後點餐時間為21:00

．公休日：每週日、一固定公休。如遇節慶營業日可能變動。