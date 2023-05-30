五月天阿信：「傾聽內心的聲音」穿出自然率性的態度

由Stayreal創辦人也是五月天主唱阿信親自操刀的PLAN A系列，此次以「What’s your PLAN A?」作為設計概念，透過手寫A線條，讓藤葉蔓延的變形蟲圖案，還有強韌堅固的丹寧，象徵著跟自己挑戰，鼓勵大家起身行動勇敢做自己！而由Nigo和Pharrell Williams共同創立的街牌Billionaire Boys Club（簡稱BBC）首度與藝人周湯豪和其創意公司WYAGL合作，將在高雄巨蛋演唱會時推出限定聯名款T恤，引起矚目。

同時擁有多重身份的阿信，被問到這回PLAN A想傳達的概念時表示「傾聽自己內心的聲音，每個心中的願望，都等待被實現！」 ，所以運用許多有別於以往的設計風格與精緻細節，在服裝與配件都加入特色變形從圖騰、丹寧異材質拼接、手繪精緻電繡以及高對比風格配色。像是PLAN A丹寧系列中的內外反轉丹寧外套，透過裡拼外合的特殊構造，加上外露口袋與不修邊抽鬚設計下擺，充滿叛逆感。另外，結合了藤葉蔓延與變形蟲的圖騰貫穿全系列，包括前短後長的特色剪裁襯衫，在袖口與後方下擺都加入了撞色拼接設計，讓穿搭更顯層次與質感，胸口加入精緻的PLAN A手寫電繡；上寬下窄的錐形長褲，選用硬挺的材質設計，側邊兩個口袋設計機能性十足，袋口上加入黑色印花，展現獨特的型格。

藝人周湯豪在他的MV「我做的是愛不是夢」中，就身穿了街牌BBC的T恤現身，淵源頗深。因此在今年周湯豪決定舉辦NICKTHEREAL REALIVE世界巡迴演唱會時，就以自家創意公司WYAGL和BBC合作，針對6月登場的高雄巨蛋演唱會，推出聯名限定T恤。設計為WYAGL重新詮釋BBC經典圖樣，並加上獨家的演唱會Logo而成，讓粉絲跟潮流迷都很期待。