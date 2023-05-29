小松菜奈招牌女神笑容 預告香奈兒大秀本周東京登場

香奈兒（CHANEL）宣布將於2023年6月1日（星期四）於日本東京重現2022/23 Métiers d'art 工坊系列大秀！品牌釋出由品牌大使—小松菜奈（Nana Komatsu）擔綱演出最新前導預告片，影片的鏡頭跟隨她的腳步由塞內加爾首都達卡來到巴黎、最終以東京市中心的脈動作為旅程的結尾，流連於標誌性地點東京晴空塔與熙攘的澀谷區之間。

2022/23 Métiers d'art 工坊系列最初是在2022年12月在達卡的前司法宮（Palais de Justice）發表，在構思這個系列服裝創作的過程中，香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）與導演Ladj Ly和當地的Kourtrajmé電影學院學生合作拍攝了了一系列共4支紀錄片，取景達卡、康朋街上的香奈兒創意工作室，以及巴黎le19M Maisons d’art工坊總部。