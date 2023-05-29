鞏俐、艾兒芬妮美如畫！卡地亞全新頂級珠寶義大利啟程
卡地亞（CARTIER）本週於義大利佛羅倫斯發表最新頂級珠寶力作Le Voyage Recommencé系列，猶如微型建築的珠寶作品透過抽象與線條的全新設計，重新探索卡地亞的兩大標誌性風格元素：幾何造型和強烈對比。
卡地亞特於佛倫羅斯的科西尼宮（Palazzo Corsini）花園中舉辦晚宴，該博物館典藏了魯本斯（Rubens）、卡拉瓦喬（Caravaggio）、Fra Angelico等古典大師名作，包括全球品牌大使鞏俐、凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）、艾兒芬妮（Elle Fanning）等均出席盛宴。同時，在托斯卡尼的Villa Reale di Marlia的頂級珠寶展覽，則是由協助重新改造卡地亞巴黎和平街總店的建築師Patricia Urquiola構思，80個櫥窗共展出逾350件頂級珠寶作品，其中包括約80件屬於Le Voyage Recommencé系列新作。
卡地亞頂級珠寶創意總監雅克琳卡拉奇（Jacqueline Karachi）解說，透過此系列頂級珠寶，卡地亞以時代精神重新挖掘、詮釋卡地亞經典主題，猶如一趟嶄新旅程的起點，也因此系列名為Le Voyage Recommencé，透過精巧複雜的立體結構、突顯線條和抽象美感、 運用新穎的色彩搭配、致敬世界的蓬勃生機與萬千姿態。
從系列幾款代表性作品可見，寶石是卡地亞創作的起點。SAMA項鍊就是以金屬鑲鑽的結構勾勒托缽僧（Dervish）不斷轉圈時飄揚的衣擺，環繞交疊的流暢曲線襯托一顆重19.27克拉的錫蘭藍寶石。ONDULE戒指的微縮立體構型，以半月形鑽石環繞中央一枚罕見的0.92克拉灰紫色鑽石。而可拆解變換為兩條獨立項鍊的Claustra項鍊，以短而緊湊的線條交織而成的精巧結構，聚焦一系列盾形鑽石，其中包括一顆珍罕的4.02克拉寶石。品牌最具代表性的動物美洲豹，則以融會抽象和寫實的手法體現於Panthère Givrée美洲豹項鍊上，鮮明豹斑襯上三顆顏色明豔、總重20.33克拉的海水藍寶。
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