鞏俐、艾兒芬妮美如畫！卡地亞全新頂級珠寶義大利啟程

卡地亞（CARTIER）本週於義大利佛羅倫斯發表最新頂級珠寶力作Le Voyage Recommencé系列，猶如微型建築的珠寶作品透過抽象與線條的全新設計，重新探索卡地亞的兩大標誌性風格元素：幾何造型和強烈對比。

卡地亞特於佛倫羅斯的科西尼宮（Palazzo Corsini）花園中舉辦晚宴，該博物館典藏了魯本斯（Rubens）、卡拉瓦喬（Caravaggio）、Fra Angelico等古典大師名作，包括全球品牌大使鞏俐、凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）、艾兒芬妮（Elle Fanning）等均出席盛宴。同時，在托斯卡尼的Villa Reale di Marlia的頂級珠寶展覽，則是由協助重新改造卡地亞巴黎和平街總店的建築師Patricia Urquiola構思，80個櫥窗共展出逾350件頂級珠寶作品，其中包括約80件屬於Le Voyage Recommencé系列新作。

卡地亞頂級珠寶創意總監雅克琳卡拉奇（Jacqueline Karachi）解說，透過此系列頂級珠寶，卡地亞以時代精神重新挖掘、詮釋卡地亞經典主題，猶如一趟嶄新旅程的起點，也因此系列名為Le Voyage Recommencé，透過精巧複雜的立體結構、突顯線條和抽象美感、 運用新穎的色彩搭配、致敬世界的蓬勃生機與萬千姿態。