日本Uber Eats外送直擊！酒、藥品都點得到 另收10%服務費好吃驚

日劇裡提著大鐵盒外送拉麵的情景大家應該都有印象，日本外送文化起源甚早，最早可追溯回江戶時代。場景轉換到現代，Uber Eats從2016年進入日本市場，一開始和150間餐廳合作，7年來已經有超過10萬商家合作夥伴，10萬外送合作夥伴，是日本最大的外送網絡，營運範圍擴及47個都道府縣，從北海道到沖繩。不只可以送熟食餐點、日用品、生鮮，甚至衣服、電子用品，還有台灣沒辦法外送的藥品、酒類等都可以在日本Uber Eats上點得到。不過，日本Uber Eats並非24小時外送，清晨2點就停止服務。

實際在日本使用Uber Eats，雖然大部分店家名稱、商品名稱大多還是以日文呈現，但整體使用介面、功能選單，都會以手機系統預設的語言顯示，再加上商品都有圖片示意，因此點選商品下單的方式與在台灣幾乎有相同的使用體驗，其他像是揪團購、加錢優先送、給外送員小費等的功能也都具備。下單之後，用戶也可以隨時在App內看到目前訂單進度，且同樣可以輸入自己熟悉的本國語言，透過Uber Eats App內建的翻譯功能進行溝通。

而經常使用的在地消費者，日本同樣有推出Uber One會員訂閱制，消費滿額即可享免運優惠。不過，在日本點外送要額外付出的成本可不低，因為除了外送費之外，每筆訂單都還要加上優惠折扣前消費金額的10%作為服務費，比例頗高。而Uber台灣也預計在6月中下旬起開始針對「非Uber One會員」開啟這項新政策，但目前收費細節尚未出爐。

除了在台灣需要藥師開立的藥品、20禁的酒類日本Uber Eats都能直接點單外送之外，早已經是超高齡社會的日本銀髮族依賴外送服務的程度也更高，日本Uber Eats近期更與當地政府合作，針對不適合開車、提不動重物，卻又住在非市中心的高齡者，用外送服務幫助他們更方便取得各種生鮮食材、日用品，免於辛苦出門採購，同時也擴大使用族群、拓展商機。