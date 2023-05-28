百貨端午粽預購提前發市 經典粽、高價粽各有所好
有別於去年端午節在家防疫過節，百貨觀察到今年端午粽子預購呈現三趨勢：買氣提前熱、消費M型化及多元創意口味接受度高，今年預購專區一上線即買氣熱絡。
Global Mall環球Online即日起至6月13日推出「端午慶粽香禮專區」預購，Global Mall指出，觀察目前預購情況，送禮、自用皆有，目前業績已較去年成長20%，同時消費呈現M型化，除了單顆百元的老店經典粽子熱賣，2,000元禮盒、單顆上看400元的米其林餐廳鮑魚干貝粽或飯店，具星級光環加持的粽子同樣也熱銷，加上今年端午連假達4天，拜訪親友送禮帶動伴手禮需求大增。
環球Online今年網羅星級飯店、米其林餐廳、人氣品牌及排隊老店推出四大主題，「澎湃山珍海味」鮑魚干貝、龍蝦、烏魚子、東坡肉奢華入餡；「新奇創意風味」則有泰式蝦醬、松露菜飯、麻油雞變身粽子，以及經典不敗的「老字號古早味」囊括各式南北粽、客家粿粽、湖州粽，還有消暑必吃的「特色冰甜粽品」，共計超過200款端午粽子、伴手禮禮盒，品項擴增近3成，可透過線上輕鬆選購。優惠7折起、指定商品領券再享9折，可選擇「美食到店取」線上下單、分店快取，或是指定商品滿699元享宅配免運費。
京站線下以及線上Qonline即日起至6月25日推出端午特別企畫，備貨百樣南/北端午粽。預購滿千送美食優惠券以及到京站取貨送美食8.8折券優惠。
京站獨家販售信維市場人氣湖州粽「四喜肉粽」5款招牌肉粽，其中排骨粽以及鮮肉蛋黃粽上架不到5天即熱銷一空，其他還有鮮肉粽5入325元、甜而不膩的豆沙粽5入325元、八寶紫米粽5入400元。「十味觀」年年銷售一空的廣式臘味粽，增大為每粒270g，並改用荷葉包粽，增添清香口感；再搭配四神湯，廣式荷葉臘味粽禮盒原價888元，特價688元。甜粽部分擇偶京站獨家販售軟Q消暑的順成蛋糕冰粽8入400元，口味含紅豆、芝麻、花生、綠豆沙牛奶各二入。
微風Breeze Super今年搜集全台特色粽，除了台北君悅酒店、晶華酒店、福華飯店、六福客棧等知名飯店外，也囊括了華西街台南擔仔麵、台南楊哥楊嫂、皇上皇、竹南懷舊、上海茶樓及台菜教母黃婉玲老師經典手路菜的花生粽等名廚經典老字號肉粽。微風超市也精選當季水果：匠麝香葡萄禮盒、佐賀唐津蜜柑、山梨溫室水蜜桃、靜岡哈密瓜、夏雪芒果禮盒、玉荷包禮盒等高品質水果，作為拜訪親友送禮選項。端午節不送粽，也可在BREEZEONLINE線上選購CNFlower藺香粽經典掛飾，以花草佐藺香，粽裡混合特調的中藥，散發清香。
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