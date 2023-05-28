百貨端午粽預購提前發市 經典粽、高價粽各有所好

有別於去年端午節在家防疫過節，百貨觀察到今年端午粽子預購呈現三趨勢：買氣提前熱、消費M型化及多元創意口味接受度高，今年預購專區一上線即買氣熱絡。

Global Mall環球Online即日起至6月13日推出「端午慶粽香禮專區」預購，Global Mall指出，觀察目前預購情況，送禮、自用皆有，目前業績已較去年成長20%，同時消費呈現M型化，除了單顆百元的老店經典粽子熱賣，2,000元禮盒、單顆上看400元的米其林餐廳鮑魚干貝粽或飯店，具星級光環加持的粽子同樣也熱銷，加上今年端午連假達4天，拜訪親友送禮帶動伴手禮需求大增。

環球Online今年網羅星級飯店、米其林餐廳、人氣品牌及排隊老店推出四大主題，「澎湃山珍海味」鮑魚干貝、龍蝦、烏魚子、東坡肉奢華入餡；「新奇創意風味」則有泰式蝦醬、松露菜飯、麻油雞變身粽子，以及經典不敗的「老字號古早味」囊括各式南北粽、客家粿粽、湖州粽，還有消暑必吃的「特色冰甜粽品」，共計超過200款端午粽子、伴手禮禮盒，品項擴增近3成，可透過線上輕鬆選購。優惠7折起、指定商品領券再享9折，可選擇「美食到店取」線上下單、分店快取，或是指定商品滿699元享宅配免運費。

京站線下以及線上Qonline即日起至6月25日推出端午特別企畫，備貨百樣南/北端午粽。預購滿千送美食優惠券以及到京站取貨送美食8.8折券優惠。

京站獨家販售信維市場人氣湖州粽「四喜肉粽」5款招牌肉粽，其中排骨粽以及鮮肉蛋黃粽上架不到5天即熱銷一空，其他還有鮮肉粽5入325元、甜而不膩的豆沙粽5入325元、八寶紫米粽5入400元。「十味觀」年年銷售一空的廣式臘味粽，增大為每粒270g，並改用荷葉包粽，增添清香口感；再搭配四神湯，廣式荷葉臘味粽禮盒原價888元，特價688元。甜粽部分擇偶京站獨家販售軟Q消暑的順成蛋糕冰粽8入400元，口味含紅豆、芝麻、花生、綠豆沙牛奶各二入。