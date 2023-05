Disney x Pandora 挺真人版電影「小美人魚」

為歡慶迪士尼(Disney)最新真人版「小美人魚」電影全球上映,與迪士尼的合作即將踏入第十個年頭的Pandora,為Disney x Pandora系列推出七款新作:「Journey beyond the sea」系列包括一款串飾、四款吊飾、一款耳環及一款戒指,捕捉經典電影場面,以嶄新視角重新演繹經典的卡通角色、倡導女性獨立和賦權。

Disney x Pandora的愛麗兒造型吊飾逼真鑄刻呈現愛麗兒的面部和飄逸長髮,人魚尾巴綴以手繪藍綠色配櫻桃紅琺瑯,貝殼造型串飾描繪水底奇妙風景,喜感配角賽巴斯汀造型蟹殼吊飾以橙色Murano琉璃,反派角色烏蘇拉則推出吊墜和造型戒指,均以純銀搭配閃紫色漆面人造珠,刻畫她神秘邪惡的力量。另外兩款鍍14K金的設計包括螺殼造型吊飾與海貝造型針式耳環,分別以寶石和珍珠搭配逼真的貝類紋路。

而今年適逢迪士尼歡慶100週年,與平價飾品品牌vacanza合作的聯名推出第二波主打微奢輕珠寶的V Class®迪士尼公主系列,包括既浪漫又成熟知性的五位人氣迪士尼公主象徵圖樣項鍊,迪士尼公主城堡造型戒指,當然也少不了近期話題滿點的「小美人魚」款!