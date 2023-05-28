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Disney x Pandora 挺真人版電影「小美人魚」
為歡慶迪士尼（Disney）最新真人版「小美人魚」電影全球上映，與迪士尼的合作即將踏入第十個年頭的Pandora，為Disney x Pandora系列推出七款新作：「Journey beyond the sea」系列包括一款串飾、四款吊飾、一款耳環及一款戒指，捕捉經典電影場面，以嶄新視角重新演繹經典的卡通角色、倡導女性獨立和賦權。
Disney x Pandora的愛麗兒造型吊飾逼真鑄刻呈現愛麗兒的面部和飄逸長髮，人魚尾巴綴以手繪藍綠色配櫻桃紅琺瑯，貝殼造型串飾描繪水底奇妙風景，喜感配角賽巴斯汀造型蟹殼吊飾以橙色Murano琉璃，反派角色烏蘇拉則推出吊墜和造型戒指，均以純銀搭配閃紫色漆面人造珠，刻畫她神秘邪惡的力量。另外兩款鍍14K金的設計包括螺殼造型吊飾與海貝造型針式耳環，分別以寶石和珍珠搭配逼真的貝類紋路。
而今年適逢迪士尼歡慶100週年，與平價飾品品牌vacanza合作的聯名推出第二波主打微奢輕珠寶的V Class®迪士尼公主系列，包括既浪漫又成熟知性的五位人氣迪士尼公主象徵圖樣項鍊，迪士尼公主城堡造型戒指，當然也少不了近期話題滿點的「小美人魚」款！
vacanza V Class®迪士尼系列金、銀兩色飾品皆以925純銀製作，有的以18K金電鍍成金色，鑲嵌閃耀5A鋯石。同系列更加碼推出超人氣的「怪獸電力公司」毛怪款及大眼仔款項鍊、耳環以及迪士尼經典人物米奇、米妮、唐老鴨手鍊等，滿足所有粉絲的願望。即日起凡消費V Class®迪士尼系列商品，即贈「迪士尼100週年限定包裝盒」，滿額另提供限量好禮。
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