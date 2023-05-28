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Disney x Pandora 挺真人版電影「小美人魚」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
vacanza與迪士尼100週年系列V Class®迪士尼公主系列純銀項鍊。圖／vacanza提供
vacanza與迪士尼100週年系列V Class®迪士尼公主系列純銀項鍊。圖／vacanza提供

為歡慶迪士尼Disney）最新真人版「小美人魚」電影全球上映，與迪士尼的合作即將踏入第十個年頭的Pandora，為Disney x Pandora系列推出七款新作：「Journey beyond the sea」系列包括一款串飾、四款吊飾、一款耳環及一款戒指，捕捉經典電影場面，以嶄新視角重新演繹經典的卡通角色、倡導女性獨立和賦權。

Disney x Pandora的愛麗兒造型吊飾逼真鑄刻呈現愛麗兒的面部和飄逸長髮，人魚尾巴綴以手繪藍綠色配櫻桃紅琺瑯，貝殼造型串飾描繪水底奇妙風景，喜感配角賽巴斯汀造型蟹殼吊飾以橙色Murano琉璃，反派角色烏蘇拉則推出吊墜和造型戒指，均以純銀搭配閃紫色漆面人造珠，刻畫她神秘邪惡的力量。另外兩款鍍14K金的設計包括螺殼造型吊飾與海貝造型針式耳環，分別以寶石和珍珠搭配逼真的貝類紋路。

而今年適逢迪士尼歡慶100週年，與平價飾品品牌vacanza合作的聯名推出第二波主打微奢輕珠寶的V Class®迪士尼公主系列，包括既浪漫又成熟知性的五位人氣迪士尼公主象徵圖樣項鍊，迪士尼公主城堡造型戒指，當然也少不了近期話題滿點的「小美人魚」款！

vacanza V Class®迪士尼系列金、銀兩色飾品皆以925純銀製作，有的以18K金電鍍成金色，鑲嵌閃耀5A鋯石。同系列更加碼推出超人氣的「怪獸電力公司」毛怪款及大眼仔款項鍊、耳環以及迪士尼經典人物米奇、米妮、唐老鴨手鍊等，滿足所有粉絲的願望。即日起凡消費V Class®迪士尼系列商品，即贈「迪士尼100週年限定包裝盒」，滿額另提供限量好禮。

vacanza與迪士尼100週年系列 V Class®小美人魚純銀項鍊，1,980。圖／vacanza提供
vacanza與迪士尼100週年系列 V Class®小美人魚純銀項鍊，1,980。圖／vacanza提供
PANDORA迪士尼「小美人魚」海貝造型針式耳環，3,280元。圖／Pandora提供
PANDORA迪士尼「小美人魚」海貝造型針式耳環，3,280元。圖／Pandora提供
vacanza與迪士尼100週年系列V Class®茉莉公主純銀項鍊，1,980元。圖／vacanza提供
vacanza與迪士尼100週年系列V Class®茉莉公主純銀項鍊，1,980元。圖／vacanza提供
「V Class 迪士尼公主系列」選用五款公主城堡設計出華麗甜美的戒指。圖／vacanza提供
「V Class 迪士尼公主系列」選用五款公主城堡設計出華麗甜美的戒指。圖／vacanza提供
PANDORA迪士尼「小美人魚」愛麗兒造型吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
PANDORA迪士尼「小美人魚」愛麗兒造型吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
vacanza與迪士尼100週年系列V Class®白雪公主 ‧ 純銀戒指，1280元。圖／vacanza提供
vacanza與迪士尼100週年系列V Class®白雪公主 ‧ 純銀戒指，1280元。圖／vacanza提供
vacanza與迪士尼100週年系列第二彈推出微奢輕珠寶V Class 迪士尼公主系列。圖／vacanza提供
vacanza與迪士尼100週年系列第二彈推出微奢輕珠寶V Class 迪士尼公主系列。圖／vacanza提供
Disney x Pandora系列鍍14k金迪士尼「小美人魚」迷人螺殼造型吊飾綴以圓形寶石和逼真旋紋，刻有「My voice is treasure」。圖／Pandora提供
Disney x Pandora系列鍍14k金迪士尼「小美人魚」迷人螺殼造型吊飾綴以圓形寶石和逼真旋紋，刻有「My voice is treasure」。圖／Pandora提供
PANDORA推出「小美人魚」主題飾品系列，慶祝迪士尼全新真人版電影。圖／Pandora提供
PANDORA推出「小美人魚」主題飾品系列，慶祝迪士尼全新真人版電影。圖／Pandora提供
PANDORA迪士尼「小美人魚」烏蘇拉造型吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
PANDORA迪士尼「小美人魚」烏蘇拉造型吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
vacanza與迪士尼100週年限定包裝盒。圖／vacanza提供
vacanza與迪士尼100週年限定包裝盒。圖／vacanza提供
Disney x Pandora系列以迪士尼最新真人版「小美人魚」電影為靈感，並以「Journey beyond the sea」為主題。圖／Pandora提供
Disney x Pandora系列以迪士尼最新真人版「小美人魚」電影為靈感，並以「Journey beyond the sea」為主題。圖／Pandora提供

迪士尼 戒指 Disney

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