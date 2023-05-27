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婁峻碩、曹祐寧都在戴 尼龍小包打造情侶Happy Hour
輕快、輕量化，是不少女孩兒對包款的追求，但男女包款其實設計風格大不同，還好近日便有一顆經典包款推出尼龍材質，包含婁峻碩、曹祐寧都已在IG上曬出造型穿搭，讓男友也能比照辦理，讓時尚度瞬間大加分。
各別都走「省話路線」的曹祐寧和婁峻碩在IG貼文中都未特別貼出文字訊息，但以畫面來說話。其中一頭紅黑漸層髮色的婁峻碩以今夏流行的鏤空白色長T將黑色包款掛在脖子上、十足俏皮；曹祐寧則戴上墨鏡，一手將包款肩帶纏繞在手中並手持一枚深棕色的尼龍包款，甚至穿上長褲搭配圓領絲質襯衫，展現中性的都會氣息。
原來兩人使用的都是同一款出自Saint Laurent的Le 5 À 7斜背包，包款使用ECONYL®再生尼龍製成，這種專利材質是取用海洋中回收的廢棄尼龍材料製作，因此帶有環保意念、輕盈與泛著尼龍光澤，正面再飾以YSL字母的Cassandre鉤扣。
值得一提的是，Le 5 À 7（Cinq À Sept）也是法文中Happy Hour的意思，延伸聯想也可以成為兩人約會的甜蜜時光，不如跟男友兩人一同帶上Le 5 À 7斜背包，不管逛街、看電影或城市探索，有Le 5 À 7一同走跳的時光，就是兩人專屬的Happy Hour。
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