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影／泳人潮！馬拉灣今開園 上千台客花襯衫、藍白拖出動

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
馬拉灣水樂園今盛大開園，符合主題「台味酷浪季」，優惠入園。記者林佩均／攝影
馬拉灣水樂園今盛大開園，符合主題「台味酷浪季」，優惠入園。記者林佩均／攝影

炎炎夏日到！麗寶樂園渡假區馬拉灣水樂園今盛大開園，主題「台味酷浪季」，今天許多大朋友、小朋友穿花襯衫或藍白拖，化身「台客」，以199元優惠入園，開心戲水，迎接盛夏，明起至6月18日，符合台客味其中一項，12歲以下門票299元、13歲以上699元。

福容大飯店官網線上旅展，即日起至6月9日推出「雙人麗寶假期」，內含麗寶福容大飯店和洋套房雙人住宿一泊一食，加贈探索世界或馬拉灣雙園擇一門票2張、天空之夢摩天輪搭乘券2張，原價15680元，下殺6999元。

三天兩夜下殺3.8折，只要9999元(原價2萬6460元)，入住麗寶福容大飯店雙人精緻家庭房，含雙日早餐再送水陸雙園擇一門票2張、天空之夢摩天輪搭乘券2張。

麗寶福容大飯店招牌BUFFET餐廳「田園咖啡廳」推出台味海鮮季，澎湖小卷搭配新竹米粉的「小卷米粉」、以白酒清蒸搭配蔥香醬，襯托澎湖牡蠣的「蔥香酒蒸鮮蚵」、台灣古早西餐廳的料理手法呈現的「黃金焗扇貝」，活動期間出示馬拉灣票根或手環用餐，自助晚餐享9折優惠。

6月起麗寶福容大飯店推出「戀夏嘉年華」休閒活動，包括在麗寶福容大飯店戶外泳池舉辦夏日狂歡派對，有適合大小朋友的互動遊戲、水上排球比賽等項目。

馬拉灣水樂園今盛大開園，符合主題「台味酷浪季」199優惠入園。記者林佩均／攝影
馬拉灣水樂園今盛大開園，符合主題「台味酷浪季」199優惠入園。記者林佩均／攝影
馬拉灣水樂園今盛大開園，符合主題「台味酷浪季」，穿花襯衫或藍白拖，享門票199元優惠。記者林佩均／攝影
馬拉灣水樂園今盛大開園，符合主題「台味酷浪季」，穿花襯衫或藍白拖，享門票199元優惠。記者林佩均／攝影
馬拉灣水樂園今盛大開園，主題「台味酷浪季」，明起至6月18日止，民眾穿花襯衫或藍白拖，符合其中一項，12歲以下299元、13歲以上699元。記者林佩均／攝影
馬拉灣水樂園今盛大開園，主題「台味酷浪季」，明起至6月18日止，民眾穿花襯衫或藍白拖，符合其中一項，12歲以下299元、13歲以上699元。記者林佩均／攝影
馬拉灣水樂園今盛大開園，今年主打「台味酷浪季」主題，小朋友在園內體驗「漂漂河」樂趣。記者林佩均／攝影
馬拉灣水樂園今盛大開園，今年主打「台味酷浪季」主題，小朋友在園內體驗「漂漂河」樂趣。記者林佩均／攝影
馬拉灣水樂園今盛大開園，今開園，推出穿花襯衫或藍白拖，199元就能入園，吸引上千民眾排隊。記者林佩均／攝影
馬拉灣水樂園今盛大開園，今開園，推出穿花襯衫或藍白拖，199元就能入園，吸引上千民眾排隊。記者林佩均／攝影

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