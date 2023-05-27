金曲獎男歌手入圍者網路聲量排行 網看好「他」有望拿不只一座

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「金曲最佳華語男歌手獎」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於六位入圍者的討論。

第34屆金曲獎日前公布入圍名單，其中「最佳華語男歌手」獎項一直以來都是備受矚目的重頭戲，而本次共有六人入圍，究竟將獎落誰家引起網友熱烈討論。

青峰入圍七項成大贏家 熱狗、熊仔同時入圍引嘻哈內戰！ ▲金曲獎最佳華語男歌手入圍名單 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月內網路上針對本屆金曲獎最佳男歌手六位入圍者的討論，發現「金曲常勝軍」青峰本次獲得極高的呼聲，他的專輯《馬拉美的星期二》讓他入圍了包含最佳男歌手在內的七個金曲獎項，引來歌迷打趣留言「希望可以全拿，變成吳7封」；不只有許多網友肯定青峰的創作才華，表示「（青峰）這張專輯實在太強了，根本史詩級的作品！」、「馬拉美的星期二好聽到真的像藝術品ㄧ樣，我買兩張收藏」，更有音樂人形容這是張「充滿企圖心」的作品，可見其音樂實力有目共睹。

而出道23年，今年首度以專輯《姚中二》入圍金曲歌王、堪稱台灣嘻哈教父級人物的「熱狗MC HotDog」 討論度則位居第二，他本人在得知入圍後便在個人臉書上發文感謝粉絲支持，坦白寫道「入圍金曲當然開心，我也不會矯情地說現在的我完全不在乎」，不過同時也表示他對獎項抱持著「得之我幸，不得我命」的淡然態度；而網友也紛紛送上祝賀「看好你得金曲歌王」、「姚中二這張一定要收藏」，更有人感性留言「狗哥，謝謝你的歌陪我走過這二十幾年，獎不獎都帶不走你和你的歌陪伴我走過各個人生高低潮」，表達對熱狗作品的支持。

出身台大電機系、上屆曾拿下金曲獎最佳作詞人的學霸饒舌歌手「熊仔」本次也來勢洶洶，作品《PRO》除了讓他入圍最佳男歌手外也同時入圍最佳專輯，就有人點出「男歌手跟專輯都是大獎，不容易啊」對熊仔的創作表示肯定，也有不少網友留言「希望熊仔可以順利得獎，這張專輯真的很棒」、「熊仔值得」。此外，本次首度入圍金曲獎就同時挑戰最佳新人與最佳男歌手獎的R&B才子「鶴The Crane」也值得關注，有人分享「最近一直重播他的『不介意』，真的很好聽、很適合一個人晚上放鬆的時候聽」、「他的音樂很棒、歌聲也很棒」，十分看好這位新星未來在樂壇的表現。

你喜歡的歌手入圍了嗎？在入圍者中你期待誰拿下金曲歌王呢？六位男歌手的作品風格與唱腔截然不同，而無論獲獎與否，入圍即是肯定，大家要繼續支持喜愛的歌手創作膾炙人口的音樂作品喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「金曲獎最佳華語男歌手入圍名單」相關討論則數。觀測期間：2023/02/21~2023/05/21，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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