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跟著「少時」秀英這樣穿 一秒變身知性文青好氣質！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「少女時代」的秀英昨日出席首爾的精品快閃店活動，一身穿搭造型，散發清新的藝文氣息。圖／翻攝自 IG @ sooyoungchoi（合成圖）
「少女時代」的秀英昨日出席首爾的精品快閃店活動，一身穿搭造型，散發清新的藝文氣息。圖／翻攝自 IG @ sooyoungchoi（合成圖）

到了夏天，如何穿得有型、輕快，但又展現知性氣質？少女時代的秀英（Choi Soo-yeong）近日在出席活動時，以一身輕快風格，同時展現知性與甜美，堪稱氣質知青的品味示範。

只見一頭黑長髮的秀英以淺色的粗織毛衣搭配短裙，再外罩一件海軍藍寬版西裝長外套和一款淺咖啡色郵差包，除了大秀長腿與纖細身形，揮手對著鏡頭一笑、讓人不禁心裡甜甜：啊～這就是夏天的滋味啊！

原來這是秀英昨日出席萬寶龍（Montblanc）在首爾的快閃店活動，活動以「圖書館精神（The Library Spirit）」為主軸，展現出輕快、知性氣息，並推薦了一系列本季最新皮件、表款、包款等單品。其中秀英身上的包款是Soft系列的迷你郵差包，可手拿、可肩背，先前也曾為江宜蓉使用；此外曾演出《不可阻擋的High Kick》、《花樣男子》等作品的金汎（金尚汎）同樣出席活動，則穿戴了一款中型的黑色Soft系列郵差包，包款並藏有鋼筆筆尖般的箭形輪廓。

演出Netflix驚悚漫畫改編韓劇《Sweet Home》的李陣郁則以亞麻材質的米色劍領西裝手持了另一款Soft系列全天候收納包、並手戴專賣店特別版的綠色面盤1858系列Ice Sea日期腕表，並將袖口反摺，相當斯文。

雖然該系列首爾快閃店的宣傳是以萬寶龍的「圖書館系列（The Library Spirit）」為主軸，但其實該系列已經在台灣陸續到貨，包含秀英、金汎或李陣郁所使用的皮件、包款，已經能在台灣專賣店上搜尋；這個夏天不知道去哪好的時候，不如來去逛逛圖書館，吹冷氣，或是來去萬寶龍專賣店，補充一下文藝品味吧？

萬寶龍首爾快閃店上的「圖書館系列」商品，近日陸續到貨全台品牌專賣店上。圖／翻攝自 IG @ wkorea
萬寶龍首爾快閃店上的「圖書館系列」商品，近日陸續到貨全台品牌專賣店上。圖／翻攝自 IG @ wkorea
Soft系列中型郵差包，41,900元。圖／萬寶龍提供
Soft系列中型郵差包，41,900元。圖／萬寶龍提供
韓星李陣郁出席萬寶龍首爾快閃店活動，並使用了一款Soft系列全天候收納包。圖／翻攝自 IG @ wkorea
韓星李陣郁出席萬寶龍首爾快閃店活動，並使用了一款Soft系列全天候收納包。圖／翻攝自 IG @ wkorea
秀英以寬大的深藍色西裝外套搭配短裙與萬寶龍的Soft系列包款。圖／翻攝自 IG @ sooyoungchoi
秀英以寬大的深藍色西裝外套搭配短裙與萬寶龍的Soft系列包款。圖／翻攝自 IG @ sooyoungchoi
曾演出《不可阻擋的High Kick》、《花樣男子》等作品的金汎使用了一款中型的黑色Soft系列郵差包，西裝袖口反捲搭配手表的方式，帶著愜意的度假風格。圖／翻攝自 IG @ wkorea
曾演出《不可阻擋的High Kick》、《花樣男子》等作品的金汎使用了一款中型的黑色Soft系列郵差包，西裝袖口反捲搭配手表的方式，帶著愜意的度假風格。圖／翻攝自 IG @ wkorea
Soft系列全天候收納包，59,400元。圖／萬寶龍提供
Soft系列全天候收納包，59,400元。圖／萬寶龍提供

圖書館 郵差

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