跟著「少時」秀英這樣穿 一秒變身知性文青好氣質！

到了夏天，如何穿得有型、輕快，但又展現知性氣質？少女時代的秀英（Choi Soo-yeong）近日在出席活動時，以一身輕快風格，同時展現知性與甜美，堪稱氣質知青的品味示範。

只見一頭黑長髮的秀英以淺色的粗織毛衣搭配短裙，再外罩一件海軍藍寬版西裝長外套和一款淺咖啡色郵差包，除了大秀長腿與纖細身形，揮手對著鏡頭一笑、讓人不禁心裡甜甜：啊～這就是夏天的滋味啊！

原來這是秀英昨日出席萬寶龍（Montblanc）在首爾的快閃店活動，活動以「圖書館精神（The Library Spirit）」為主軸，展現出輕快、知性氣息，並推薦了一系列本季最新皮件、表款、包款等單品。其中秀英身上的包款是Soft系列的迷你郵差包，可手拿、可肩背，先前也曾為江宜蓉使用；此外曾演出《不可阻擋的High Kick》、《花樣男子》等作品的金汎（金尚汎）同樣出席活動，則穿戴了一款中型的黑色Soft系列郵差包，包款並藏有鋼筆筆尖般的箭形輪廓。

演出Netflix驚悚漫畫改編韓劇《Sweet Home》的李陣郁則以亞麻材質的米色劍領西裝手持了另一款Soft系列全天候收納包、並手戴專賣店特別版的綠色面盤1858系列Ice Sea日期腕表，並將袖口反摺，相當斯文。