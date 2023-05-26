秀學士照 抽「饗食天堂」餐券！小福利12人同行1人免費
疫情悶了三年多，今年終於可以歡喜迎接解封後的第一個畢業季。饗賓餐旅旗下品牌「饗食天堂」、「小福利麻辣鍋」推出謝師宴專案，只要出示學生證、教師證或畢業證書，平日12人同行即可享1人免費。此外，饗賓餐旅官方粉絲專頁也有活動，只要秀出學士照，就有機會獲得饗食天堂下午餐餐券。
有國民buffet之稱的「饗食天堂」，目前全台共有10家分店，餐台上的料理品項多達兩百多道，適合呼朋引伴來聚餐。「小福利麻辣鍋」則結合鍋物與BUFFET，是饗賓跨界火鍋的代表作，從美國Prime等級牛肉到澳洲和牛，干貝、螃蟹、天使紅蝦的高檔海陸食材皆備，還有不少特色料理、甜點區。
配合畢業季，饗賓餐旅官方粉絲專頁推出「青春不散饗賓相伴」，只要秀出學士照，寫出指定標題「青春不散饗賓相伴」並下載iEAT饗愛吃APP，即可參加抽獎活動，獲得饗食天堂下午餐餐券一張。小福利麻辣鍋12位成人於平日周一至周五任一時段用餐，收11位成人費用，1位成人免費。以上活動自即起至6月30日。
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