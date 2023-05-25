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Hearts On Fire全新全球總裁 Rita Maltez今起上任

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire宣佈RITA MALTEZ將擔任全球總裁。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire宣佈RITA MALTEZ將擔任全球總裁。圖／Hearts On Fire提供

Chow Tai Fook珠寶集團旗下的鑽石珠寶品牌Hearts On Fire，近年來不斷成長，已於全球超過26個國家建立800個銷售點；品牌今宣布，2021年4月加入Hearts On Fire出任署任全球總裁，管理北美、中國、香港及台灣的團隊的Rita Maltez，將擔任全球總裁，直接向Chow Tai Fook珠寶集團副主席Sonia Cheng匯報，繼續領導Hearts On Fire的全球商業和業務策略，積極拓展品牌在市場的滲透力，加強核心產品供應，同時完善經銷管道，以及確保顧客服務及購物體驗能與時並進。

在加入Hearts On Fire前，Rita Maltez曾於全球大型環球礦業集團力拓集團任職近20年，期間於多個部門和地區擔任策略和業務發展職位，包括出任力拓鑽石公司亞洲區主管。Maltez女士也是Bravva Consulting的負責人兼創辦人，曾與美國寶石學院（GIA）和施華洛世奇等國際知名品牌合作。

品牌 珠寶 鑽石

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