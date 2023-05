Hearts On Fire全新全球總裁 Rita Maltez今起上任

Chow Tai Fook珠寶集團旗下的鑽石珠寶品牌Hearts On Fire,近年來不斷成長,已於全球超過26個國家建立800個銷售點;品牌今宣布,2021年4月加入Hearts On Fire出任署任全球總裁,管理北美、中國、香港及台灣的團隊的Rita Maltez,將擔任全球總裁,直接向Chow Tai Fook珠寶集團副主席Sonia Cheng匯報,繼續領導Hearts On Fire的全球商業和業務策略,積極拓展品牌在市場的滲透力,加強核心產品供應,同時完善經銷管道,以及確保顧客服務及購物體驗能與時並進。

在加入Hearts On Fire前,Rita Maltez曾於全球大型環球礦業集團力拓集團任職近20年,期間於多個部門和地區擔任策略和業務發展職位,包括出任力拓鑽石公司亞洲區主管。Maltez女士也是Bravva Consulting的負責人兼創辦人,曾與美國寶石學院(GIA)和施華洛世奇等國際知名品牌合作。