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蛙人換你當？Hamilton新款Frogman表 還原1950堅毅精神

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Hamilton推出新款41毫米的Frogman潛水表，展現自1950年代以降不變的蛙人堅毅精神。圖／Hamilton提供
Hamilton推出新款41毫米的Frogman潛水表，展現自1950年代以降不變的蛙人堅毅精神。圖／Hamilton提供

生活中的困難無所不在，一如水氣就是手表最大的天敵。漢米爾頓（Hamilton）推出新款卡其海軍系列Frogman腕表的41毫米尺寸，讓戴上手表的你，輕鬆面臨陸地或下水，以及生活中的各種艱難決定。

早在二次世界大戰期間，已然成為美國海軍水中爆破隊員或兩棲陸戰隊「軍規」正品的Frogman表，要在1951年二戰結束後才正式推出。由於軍規品強調耐用、低維修、穩定，日後更曾登上當時電影《蛙人海底戰》（THE FROGMEN）中亮相，並將表款和蛙人無堅不摧的精神毅力、巧妙連結。

全新41毫米的卡其海軍系列Frogman腕表，保留原有相對粗獷的軍事風格，但將尺寸「加碼」為41毫米，由於設定為專業潛水表，表款的單向旋轉表圈具有浮凸的數字與時標、以增加轉動時的便利性，同時防水性能也達300米，並搭配H-10自動上鍊機芯，具備80小時動力儲存與抗磁、耐衝擊的Nivachron®擺輪游絲。

系列表款共有四種款式全部使用精鋼表殼，並搭配黑色或橄欖綠色面盤、精鋼或橡膠表帶，全數皆為38,500元。這個夏天打算去哪裡探險？先帶上一「手」Frogman表，將勇氣和雄心壯志、隨身同行！

除了300米防水性能，新款41毫米Frogman表並使用80小時動力儲存、抗磁的H-10自動上鍊機芯。圖／Hamilton提供
除了300米防水性能，新款41毫米Frogman表並使用80小時動力儲存、抗磁的H-10自動上鍊機芯。圖／Hamilton提供
Frogman潛水表，41毫米、精鋼、綠色橡膠表帶、黑色面盤，38,500元。圖／Hamilton提供
Frogman潛水表，41毫米、精鋼、綠色橡膠表帶、黑色面盤，38,500元。圖／Hamilton提供
Frogman潛水表，41毫米、精鋼、黑色橡膠表帶、綠色面盤，38,500元。圖／Hamilton提供
Frogman潛水表，41毫米、精鋼、黑色橡膠表帶、綠色面盤，38,500元。圖／Hamilton提供

海軍 陸戰隊 腕表

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