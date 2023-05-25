東尼獎音樂劇《Titanic鐵達尼號》限定亞洲巡迴

百老匯經典大劇《Titanic鐵達尼號》於1997年推出，當年即榮獲五項東尼獎大獎，為紀念本劇倫敦版在英國演出十週年，2023年特地重啟製作並展開亞洲巡演，首站即選定臺灣，由主辦單位泓洋國際與愛樂愛城文化傳媒引進，攜手活性界面製作，將於臺北表演藝術中心演出；豪華25人大型音樂劇陣容，台灣限定全倫敦卡司，原汁原味呈現經典傳奇，每一首歌曲都震撼人心、從頭感動到尾，是一部充滿生命之光，絕對不能錯過的精彩音樂劇。早鳥限時優惠最低85折起，5月24日中午在udn售票網獨家啟售。

不同於電影，百老匯音樂劇《Titanic鐵達尼號》取材於世界上最具傳奇色彩的輪船上的真實人物，講述了每位乘客懷抱著希望、夢想與個人抱負登上了船，卻未曾想到眼前即將面臨的命運轉折。每個人懷抱著不同的故事和背景：三等移民夢想在美國過上更好的生活，二等移民幻想他們也可以加入富人和名人的生活方式，而一等的百萬富翁男爵則期望財富能不斷傳承下去…。2個半小時，從船員到乘客，每個人的生命故事，散發著滿滿的人性光輝與正向力量。25位演員精彩演繹126個大小人物，不同角度、多條故事線，音樂劇《鐵達尼號》細緻地捕捉歷史，多重展現平凡人的故事。

東尼獎音樂劇《Titanic鐵達尼號》劇照。圖／泓洋國際、愛樂愛城文化傳媒

五座東尼獎 不容錯過經典大劇

1997年，由百老匯知名編劇Peter Stone創造了《Titanic鐵達尼號》，其音樂和歌詞則由古典樂大師Maury Yeston創作，最終共演出804場，同年更榮獲五項東尼獎大獎，包括最佳音樂劇、最佳音樂劇劇本、最佳原創音樂、最佳舞台設計以及最佳管弦樂編曲，音樂並入圍葛萊美獎最佳音樂劇專輯，是一部不論在劇本或是音樂都不容錯過百老匯精彩大劇。

東尼獎音樂劇《Titanic鐵達尼號》劇照。圖／泓洋國際、愛樂愛城文化傳媒

100%倫敦西區黃金卡司 原汁原味登臺

《Titanic鐵達尼號》倫敦版於2013年首演，並於今年進行十週年限定版亞洲巡演，首站就選擇台北，也是第一次登臺演出。除了讓台灣觀眾有機會在台就觀賞到經典的百老匯音樂劇，更難得是本次台灣演出限定百分之百全倫敦西區卡司，是台灣引進百老匯巡迴音樂劇作品中從未有過的第一流陣容！高水準的巡演製作、撼動人心的動人歌曲，今年八月在臺北表演藝術中心登場！

東尼獎音樂劇《Titanic鐵達尼號》於5月24日中午十二點在udn售票網獨家早鳥啟售，加入udn會員或是活性界面會員、臺北表演藝術中心會員，購買指定票區即享88折優惠，臺北表演藝術中心付費會員更享有早鳥85折優惠。邀請大家8月和我們一起登上鐵達尼號，跟著劇中的角色一起體驗來自百老匯的魅力。

東尼獎音樂劇《Titanic鐵達尼號》- 倫敦十週年限定巡迴版

▍演出日期與地點：

臺北表演藝術中心 大劇院 (台北市士林區劍潭路1號)

112年08月31日（四）19:30

112年09月01日（五）19:30

112年09月02日（六）14:30 / 19:30

112年09月03日（日）14:30 / 19:30

112年09月05日（二）19:30

112年09月06日（三）19:30

112年09月07日（四）19:30

112年09月08日（五）19:30

112年09月09日（六）14:30 / 19:30

112年09月10日（日）14:30

▍購票連結： https://reurl.cc/GAZ3vx

▍官 網： https://reurl.cc/XEXGgM

▍票 價：1200/1800/2800/3800/4800 (輪椅席1900)

▍客服電話：(02) 2649-1688每日 09:00~18:00，例假日中午休息時間12:00~13:00）

▍主辦單位：泓洋國際、愛樂愛城文化傳媒有限公司

合辦單位：活性界面製作

協辦單位：台北表演藝術中心

廣宣執行：udnFunLife聯合數位文創