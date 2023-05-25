四強聯手作慈善！「一五一十 讓愛聚首」CINDY CHAO攜手張清芳、陳鎮川、林炳存
歌手張清芳與創立同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel的珠寶藝術家趙心綺相識超過15年，兩位母親親眼目睹台灣兒童醫療與醫院設備、人力的不均，以及健保資源的有限分配，於是有了一起做公益慈善、關懷孩童健康醫療的想法。「一五一十 讓愛聚首」由張清芳擔任公益活動發起人，並邀請趙心綺以具有象徵 「愛與保護」的十字架為概念，創作出15組慈善藝術珠寶作品，邀請15位各界名人配戴珠寶並與其子女首度一同入鏡，留下紀念。珍貴的影像由攝影大師林炳存擔任攝影統籌、知名製作人陳鎮川為活動總監，四位不同領域的翹楚人士共同聯手策展。
「一五一十 讓愛聚首」公益活動規劃逾三年之久，隨著疫情趨緩，6月中起將分別舉行攝影展、作品展及慈善拍賣捐贈。發起活動的天后張清芳表示：「當前充滿不確定性的社會，極度需要凝聚正面能量。我們還有能力， 有義務善用一己有限的影響力，把愛擴散出去，為社會貢獻更多關懷與支持！」 15位藝名人包括林心如、林熙蕾、徐若瑄、庾澄慶、張清芳、Ella陳嘉樺、黃子佼、賈永婕、 劉若英、關穎、炆久之芯品牌創辦人蔡依珊、永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、以及國際棒球職業選手陽岱鋼。
系列別具義的名人親子影像將於6月14日起假光點台北二樓展出至6月28日止，為此特別創作的慈善藝術珠寶也將會同步在CINDY CHAO The Art Jewel位於晶華酒店2樓的典藏館展出，並於6月中透過慈善晚宴進行公益拍賣。收益將捐贈於兒童醫療單位包含財團法人台大兒童健康基金會、臺北榮民總醫院兒童重難罕中心、臺北醫學大學附設醫院顱顏基金等，善款將投注於重症罕病孩童的健康與未來成長。 同時，透過這系列影像發揮正向影響力、拋磚引玉，希望能有更多台灣廣大的企業與社會各界延續善心，幫助重症罕病兒童構築更完善健康的醫療環境。
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