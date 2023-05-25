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四強聯手作慈善！「一五一十 讓愛聚首」CINDY CHAO攜手張清芳、陳鎮川、林炳存

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
歌手張清芳配戴配戴的【一五一十 ‧ 讓愛聚首】慈善藝術珠寶系列作品藍寶石十字耳環。圖／CINDY CH AO The Art Jewel提供
歌手張清芳配戴配戴的【一五一十 ‧ 讓愛聚首】慈善藝術珠寶系列作品藍寶石十字耳環。圖／CINDY CH AO The Art Jewel提供

歌手張清芳與創立同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel的珠寶藝術家趙心綺相識超過15年，兩位母親親眼目睹台灣兒童醫療與醫院設備、人力的不均，以及健保資源的有限分配，於是有了一起做公益慈善、關懷孩童健康醫療的想法。「一五一十 讓愛聚首」由張清芳擔任公益活動發起人，並邀請趙心綺以具有象徵 「愛與保護」的十字架為概念，創作出15組慈善藝術珠寶作品，邀請15位各界名人配戴珠寶並與其子女首度一同入鏡，留下紀念。珍貴的影像由攝影大師林炳存擔任攝影統籌、知名製作人陳鎮川為活動總監，四位不同領域的翹楚人士共同聯手策展。

「一五一十 讓愛聚首」公益活動規劃逾三年之久，隨著疫情趨緩，6月中起將分別舉行攝影展、作品展及慈善拍賣捐贈。發起活動的天后張清芳表示：「當前充滿不確定性的社會，極度需要凝聚正面能量。我們還有能力， 有義務善用一己有限的影響力，把愛擴散出去，為社會貢獻更多關懷與支持！」 15位藝名人包括林心如、林熙蕾、徐若瑄、庾澄慶、張清芳、Ella陳嘉樺、黃子佼、賈永婕、 劉若英、關穎、炆久之芯品牌創辦人蔡依珊、永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、以及國際棒球職業選手陽岱鋼。

系列別具義的名人親子影像將於6月14日起假光點台北二樓展出至6月28日止，為此特別創作的慈善藝術珠寶也將會同步在CINDY CHAO The Art Jewel位於晶華酒店2樓的典藏館展出，並於6月中透過慈善晚宴進行公益拍賣。收益將捐贈於兒童醫療單位包含財團法人台大兒童健康基金會、臺北榮民總醫院兒童重難罕中心、臺北醫學大學附設醫院顱顏基金等，善款將投注於重症罕病孩童的健康與未來成長。 同時，透過這系列影像發揮正向影響力、拋磚引玉，希望能有更多台灣廣大的企業與社會各界延續善心，幫助重症罕病兒童構築更完善健康的醫療環境。

知名製作人陳鎮川。圖／CINDY CH AO The Art Jewel提供
知名製作人陳鎮川。圖／CINDY CH AO The Art Jewel提供
【一五一十 ‧ 讓愛聚首】慈善攝影展於6月14日起在光點台北展出。圖／CINDY CH AO The Art Jewel提供
【一五一十 ‧ 讓愛聚首】慈善攝影展於6月14日起在光點台北展出。圖／CINDY CH AO The Art Jewel提供
珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CH AO The Art Jewel提供
珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CH AO The Art Jewel提供
攝影大師林炳存。圖／CINDY CH AO The Art Jewel提供
攝影大師林炳存。圖／CINDY CH AO The Art Jewel提供
歌手張清芳。圖／CINDY CH AO The Art Jewel提供
歌手張清芳。圖／CINDY CH AO The Art Jewel提供

珠寶 公益活動

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