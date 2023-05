四強聯手作慈善！「一五一十 讓愛聚首」CINDY CHAO攜手張清芳、陳鎮川、林炳存

歌手張清芳與創立同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel的珠寶藝術家趙心綺相識超過15年,兩位母親親眼目睹台灣兒童醫療與醫院設備、人力的不均,以及健保資源的有限分配,於是有了一起做公益慈善、關懷孩童健康醫療的想法。「一五一十 讓愛聚首」由張清芳擔任公益活動發起人,並邀請趙心綺以具有象徵 「愛與保護」的十字架為概念,創作出15組慈善藝術珠寶作品,邀請15位各界名人配戴珠寶並與其子女首度一同入鏡,留下紀念。珍貴的影像由攝影大師林炳存擔任攝影統籌、知名製作人陳鎮川為活動總監,四位不同領域的翹楚人士共同聯手策展。

「一五一十 讓愛聚首」公益活動規劃逾三年之久,隨著疫情趨緩,6月中起將分別舉行攝影展、作品展及慈善拍賣捐贈。發起活動的天后張清芳表示:「當前充滿不確定性的社會,極度需要凝聚正面能量。我們還有能力, 有義務善用一己有限的影響力,把愛擴散出去,為社會貢獻更多關懷與支持!」 15位藝名人包括林心如、林熙蕾、徐若瑄、庾澄慶、張清芳、Ella陳嘉樺、黃子佼、賈永婕、 劉若英、關穎、炆久之芯品牌創辦人蔡依珊、永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、以及國際棒球職業選手陽岱鋼。