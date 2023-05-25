音樂劇「艾迪亞曾經在此」重現戒嚴時期的地下文化中心

法藍瓷創辦人陳立恆，22歲時曾用簡單的借據「I owe you 20萬」頂下東區音樂餐廳「艾迪亞(IDEA HOUSE)」，用13年的時間，把這裡變成台灣音樂的聖地。結合演唱會及舞台劇的音樂劇「艾迪亞曾經在此」，10月初將在台北城市舞台華麗上演，帶領觀眾回到1970年代的「艾迪亞」，述說半世紀的夢想與傳奇。

台北市忠孝東路四段60號，曾矗立著一間「艾迪亞民謠俱樂部(IDEA HOUSE)」」。在戒嚴時期壓抑、禁止在公共場合唱歌的時代下，一群充滿理想及才華的年輕人在艾迪亞用音樂表達人生，將這裡變成自由靈魂的集散地、民歌運動的前哨站與戒嚴時期的地下文化中心。包括飛碟唱片總裁吳楚楚、表演工作坊藝術總監賴聲川、在洛杉磯振興沒落美國爵士樂的陳家隆、歌手胡德夫、哈林、殷正洋、金智娟、王治平、童安格等，都曾在艾迪亞駐唱。

艾迪亞也是台灣民歌運動的孵化地，台下經常坐著是尚未啟動音樂生涯的羅大佑、蔡琴，以及畫家席德進等，都曾來此汲取靈感、啟發藝術的靈魂。

在昨天的發表記者會上，「艾迪亞人」開心聚首，重溫50年前的回憶與夢想。陳立恆回憶，50年前他才22歲，原本的艾迪亞音樂餐廳要歇業，但在最後一晚，我們憑著對音樂的熱愛與感動，就跟原本餐廳經理簽了簡單的借據「I owe you 20萬」，在形式上頂下了艾迪亞，大家貢獻自己的能力，一起延續音樂的夢想。

吳楚楚則表示，自己是艾迪亞歌手裡最年長的，那時大家大學還沒有畢業，但他已經當完兵，在許多地方有駐唱經驗。他發現艾迪亞是一個非常特殊的音樂餐廳，「台下的觀眾都很尊重演出者，尊重音樂，不僅都安靜的聽歌，若有人在演出時說話還會被提醒。」

50年之中，艾迪亞會不定期舉辦Idea House Reunion，觀眾大多為當年的聽眾或表演者親友。今年邁入第50年，活動的發起者：陳立恆、吳楚楚、賴聲川及雷壬鯤，希望將艾迪亞的故事說出來，在經歷50年生命經驗的累積，用全新的能量共創一場精彩絕倫的演出。

「我們心中有些東西是別人沒有的，像是一種默契，就是艾迪亞精神。」艾迪亞人賴聲川此次義務性統籌演出，並親自編劇。他表示，為了這次演出已經籌備一年，艾迪亞人幾乎每周開會，「能找到的都找回來了」，雖然有些人已經不在，或因身體因素沒辦法參加，「但在舞台上，我們會把他們的故事講出來。」