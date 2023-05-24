范少勳穿閃亮新裝跑趴兼挑「尿布包」 自招「當爸之後變得很務實」

設計師品牌alexanderwang微風南山專賣店重新開幕，一改過去簡約低調裝潢，換上前衛且帶有未來感的大量鏡面裝飾。因此品牌特地舉辦派對慶祝，並邀請范少勳、謝欣穎來跑趴，體驗最新一季設計；升格「奶爸」身份的范少勳還在逛店後意外挑到「尿布包」。

古諺「娶某前，生子後」，范少勳自從女兒出生後，事業運更旺，除了戲約不斷之外，還備受精品青睞，頻頻受邀出席活動。設計師品牌alexanderwang微風南山專賣店，重新開幕就找了他跟謝欣穎來站台。兩人皆換上品牌最新一季服飾，謝欣穎表示「今天的風格就是要來跑趴的」，特別喜愛穿搭的羔羊皮平口上衣，以及真絲點綴水鑽Logo的長褲穿起來很舒適。不僅如此，謝欣穎在逛店之後，表示最喜歡的是一顆帶有水鑽裙飾的包包，覺得很可愛又亮眼。

謝欣穎特別喜愛穿搭的羔羊皮平口上衣，以及真絲點綴水鑽Logo的長褲，因為穿起來很舒適。記者李政龍／攝影

而范少勳則是身穿黑色綴有水鑽夾克，內搭洗舊質感T恤以及品牌Logo字樣長褲，他覺得平常造型裡，有幾件閃亮衣服很不錯，能成為穿搭重點。此外，范少勳還相中店內一件異材質拼接女裝上衣，想送給太太，「可以穿去玩水，套上外套就是不同風格，可一件打到底」。他自己則是最愛後背包，覺得很輕、能當外出時的「尿布包」，並透露「當爸後變得很務實」。

范少勳身穿黑色綴有水鑽夾克，內搭洗舊質感T恤以及品牌Logo字樣長褲。記者李政龍／攝影

2019年設計師品牌alexanderwang首度在台展店，當時創辦人「大仁哥」王大仁（Alexander Wang）也來到台灣與粉絲相見歡。經過三年，專賣店也一改過去低調的黑、白、灰色調，改用鏡面材質為主，透過反射呈現漣漪般的未來感。店裝風格呼應了alexanderwang愛用的水鑽，因此全系列無論是尼龍還是牛仔款式都能看到相同素材裝飾。另外，以往採用棉質平紋針織面料製成的垂墜連衣裙，改以府綢重新設計，並作為疊穿單品與泳裝混搭。營造出適合白天到晚上的穿衣特色，也是alexanderwang品牌熱愛派對文化的核心。

設計師品牌alexanderwang微風南山專賣店重新開幕，一改過去簡約低調裝潢，換上前衛且帶有未來感的大量鏡面裝飾。圖／alexanderwang提供

alexanderwang專賣店，改以鏡面材質主的裝潢，透過反射呈現漣漪般的未來感。圖／alexanderwang提供

alexanderwang Heiress水晶品牌 Logo 緞面手拿包，15,800元。圖／alexanderwang提供

alexanderwang羊毛V領短款罩衫，29,800元。圖／alexanderwang提供

alexanderwang黑色不對稱洋裝，28,800元。圖／alexanderwang提供

alexanderwang白色棉質垂褶襯衫，14,800元。圖／alexanderwang提供