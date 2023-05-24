讓ELMO、大鳥跟餅乾怪獸陪你賣萌！JINS首度跨界芝麻街推出聯名眼鏡

起源於1969年的「芝麻街（Sesame Street）」原本只是一檔兒童教育節目，但因為其中的多個角色充滿獨特個性，並藉此探討不同主題，跨越年紀受到不同世代的觀眾喜愛。而且，「芝麻街」的數個角色，還曾走出原有節目到其他真人綜藝或影集「客串」，足見他們受到喜愛的程度。於是JINS便首度與「芝麻街」合作，以人氣角色包括ELMO、大鳥跟餅乾怪獸為主題，推出聯名系列眼鏡來賣萌。

在這次的聯名中，分別推出了at home系列，以及going out系列，共12款30支。差別在於at home鏡框選用柔軟的彈性材質，眼鏡鏡腳內側印有ELMO、餅乾怪獸、大鳥、厄尼、伯特、艾比等多款角色的插畫與Logo圖樣，鏡腳尾端更印有來自他們的可愛問候。going out則可細分兩大系列，其一款為粗框眼鏡，搭配手繪風格插圖；另一款在鏡腳設計了滿滿的角色彩蛋，像是把鏡腳尾端設計成金魚缸造型，裡面印有ELMO的寵物金魚「多蘿西」，也有餅乾怪獸最喜歡的餅乾造型，在小細節中展示芝麻街的豐富特色。特別的是這系列部分鏡框材質為含有蓖麻種子提煉之蓖麻子油的環保樹脂製成，加入環境友善概念。

OWNDAY聯名BT21宇宙明星COOKY造型眼鏡，2,990元。圖／OWNDAYS提供

除了JINS跟芝麻街的聯名，OWNDAYS也推出了BT21角色的合作系列眼鏡。分別以KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY的角色個性及特色外觀，打造專屬設計，讓粉絲都想統統都入手。而且購買BT21系列眼鏡，消費者還能得到包含BT21眼鏡布、可內裝眼鏡的多用途提袋，以及有機會獲得限量宇宙明星BT21手機支架，數量限定送完為止。

只要購買芝麻街眼鏡，即附贈限定版眼鏡盒、眼鏡布，「at home」與「going out」分別附贈不同造型款式的眼鏡盒與眼鏡布，各具特色都值得收藏。圖／JINS提供

購買BT21系列眼鏡，消費者還能得到包含BT21眼鏡布、可內裝眼鏡的多用途提袋。圖／OWNDAYS提供

JINS芝麻街聯名going out系列眼鏡，1,980元。圖／JINS提供