周冬雨、Alexa Chung坎城品味示範 搶眼項鍊晚宴必備
品味不會與生俱來，需要平日的模仿與耳濡目染。珠寶飾品要怎麼搭配才能展顯出靈巧、出眾、氣質、大方？且來看看坎城影展期間，由開雲集團（Kering Group）舉辦的「躍動她影」（Women In Motion）晚宴，包含開雲集團「董娘」莎瑪海耶克（Salma Hayek）、超模Anja Rubik、品牌大使Alexa Chung、中國女星周冬雨、日本混血女模Rola紛紛以珠寶造型出席，各自搶鏡。
身為集團「老闆娘」的莎瑪海耶克，一席荷葉邊黑色亮片深V洋裝除了展現傲人身材，耳畔的Liseré耳環展現出幾何排序的魅力，很「大辦」、很有董娘的高級氣場；作家、主持人、模特兒也是服裝設計師的「網紅始祖」Alexa Chung則以黑色細肩帶禮服搭配一套寬大、帶鏡面效果的礦石面大型項鍊，頗有幾分民族風格。
超模Anja Rubik一身黑色，但戴上一條鑽石項鍊和鑽石指間戒，高強度的光芒對比，讓人難以忽視；女星Mila Al Zahrani則在黑色上衣外搭了一條不對稱的花卉風格鑽石，項鍊並以藍色寶石、鑽石、黑漆與深藍色彩漆相當具象地勾勒出一抹芬芳，似有花香自珠寶中撲鼻而來；類似效果的還有日本混血超模背後的一「款」髮飾造型蝴蝶結珠寶，將通常抽象的珠寶具象為生活中的常見飾品、帶有另類趣味。
中國女星周冬雨則大膽跳脫坎城的色彩傳統，一身大紅色洋裝，更讓脖子上的方塊造型串接項鍊異常醒目；據了解，包含Alexa Chung、Anja Rubik、Mila Al Zahrani、Rola以致周冬雨，穿戴的都是Boucheron預定將在七月發表的高級珠寶系列，因此本次Women In Motion堪稱一次名人的搶先配戴。看來出席晚宴不可或缺將有一條造型獨特、有強烈存在感的大件式項鍊，一旦項鍊上身、氣場隨身隨行！
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