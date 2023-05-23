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李帝勳、金泰希現身夏季快閃店 泰版F4為FENDI席捲香江

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

為歡慶夏季到來，FENDI於亞洲各地展開期間限定店，展售今夏最受期待的FENDI by Marc Jacobs及2023年夏季限定系列。台灣區限定店落腳高雄市精品消費重點戰區的高雄漢神巨蛋購物廣場一樓，佔地約58平方公尺，自即日起快閃至7月31日止。香港地區限定店則自即日起至6月4日止進駐K11 MUSEA中庭Opera Theatre，並由泰國人氣偶像和泰劇「流星花園」主角Dew及Nani揭開序幕。

FENDI期間限定店均採用FENDI by Marc Jacobs系列為主題，將限定系列產品的元素融入佈置，包括Marc Jacobs以鮮明螢光黃重新演繹的FENDI Roma標誌。高雄漢神巨蛋購物廣場一樓入口大廳的全新限定店採用螢光黃色的層落式陳列架和銀色金屬打造方正立體的結構，展售全系列男女時裝、包款、鞋履和配飾，創造出明亮輕快的空間氛圍。外牆面裝飾有系列標誌的螢光黃色FENDI Roma標誌圖案，完美融合紐約街頭風格與源自力大利羅馬的FENDI品牌精神。精品店面後方亦設計有三幅大型FENDI Roma標誌圖案，象徵FENDI屹立不搖的精神和魅力。

同樣專為夏季誕生的Loro Piana 2023 Resort系列輯快閃店，則著重於義式度假情趣以及放鬆的島嶼生活，以珍貴的紗線結合絲綢、棉和亞麻等材料造出不同的新面料。繼日前開幕的香港限定店，首爾限定店則自即日起至5月28日止在韓國新世界百貨的江南店一樓展開，演員李帝勳、少女時代秀英、知名女星金泰希都出席了開幕活動。

韓星李帝勳出席Loro Piana Summer Resort韓國江南新世界百貨期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
韓星李帝勳出席Loro Piana Summer Resort韓國江南新世界百貨期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
Rain愛妻、韓星金泰希出席Loro Piana Summer Resort韓國江南新世界百貨期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
Rain愛妻、韓星金泰希出席Loro Piana Summer Resort韓國江南新世界百貨期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
泰國人氣偶像和泰劇「流星花園」主角Nani出席香港FENDI期間限定店開幕活動。圖／FENDI提供
泰國人氣偶像和泰劇「流星花園」主角Nani出席香港FENDI期間限定店開幕活動。圖／FENDI提供
「少女時代」成員秀英出席Loro Piana Summer Resort韓國江南新世界百貨期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
「少女時代」成員秀英出席Loro Piana Summer Resort韓國江南新世界百貨期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
FENDI於高雄漢神巨蛋購物廣場一樓開設夏季系列限定店，自即日起快閃至7月31日止。圖／FENDI提供
FENDI於高雄漢神巨蛋購物廣場一樓開設夏季系列限定店，自即日起快閃至7月31日止。圖／FENDI提供
泰國人氣偶像和泰劇「流星花園」主角Dew及Nani出席香港FENDI期間限定店開幕活動。圖／FENDI提供
泰國人氣偶像和泰劇「流星花園」主角Dew及Nani出席香港FENDI期間限定店開幕活動。圖／FENDI提供
FENDI於高雄漢神巨蛋購物廣場一樓開設夏季系列限定店，自即日起快閃至7月31日止。圖／FENDI提供
FENDI於高雄漢神巨蛋購物廣場一樓開設夏季系列限定店，自即日起快閃至7月31日止。圖／FENDI提供
Rain愛妻、韓星金泰希出席Loro Piana Summer Resort韓國江南新世界百貨期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
Rain愛妻、韓星金泰希出席Loro Piana Summer Resort韓國江南新世界百貨期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
FENDI於高雄漢神巨蛋購物廣場一樓開設夏季系列限定店，自即日起快閃至7月31日止。圖／FENDI提供
FENDI於高雄漢神巨蛋購物廣場一樓開設夏季系列限定店，自即日起快閃至7月31日止。圖／FENDI提供
韓星李帝勳出席Loro Piana Summer Resort韓國江南新世界百貨期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
韓星李帝勳出席Loro Piana Summer Resort韓國江南新世界百貨期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
「少女時代」成員秀英出席Loro Piana Summer Resort韓國江南新世界百貨期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
「少女時代」成員秀英出席Loro Piana Summer Resort韓國江南新世界百貨期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
泰國人氣偶像和泰劇「流星花園」主角Dew及Nani出席香港FENDI期間限定店開幕活動。圖／FENDI提供
泰國人氣偶像和泰劇「流星花園」主角Dew及Nani出席香港FENDI期間限定店開幕活動。圖／FENDI提供
FENDI於高雄漢神巨蛋購物廣場一樓開設夏季系列限定店，自即日起快閃至7月31日止。圖／FENDI提供
FENDI於高雄漢神巨蛋購物廣場一樓開設夏季系列限定店，自即日起快閃至7月31日止。圖／FENDI提供
泰國人氣偶像和泰劇「流星花園」主角Dew出席香港FENDI期間限定店開幕活動。圖／FENDI提供
泰國人氣偶像和泰劇「流星花園」主角Dew出席香港FENDI期間限定店開幕活動。圖／FENDI提供

FENDI 標誌 快閃

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