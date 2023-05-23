擁精品質感卻是親民價 台牌Studio Doe新女鞋讓人想搶購

想入手高質感單品卻又不傷荷包嗎？以現代女性真實生活為靈感發想的Studio Doe近期推出了全新平底女鞋，時髦輪廓設計，具備修飾腿部線條的效果，是一雙可正式、可休閒的質感鞋履，讓女性消費者都期待能穿上。

出自Studio Doe所打造的Flats剪接平底尖頭鞋，跳脫正式感，加入方形曲線、柔和原有銳利感。而且側邊長型剪接能將腿部延展，展現良好身材比例視覺效果，無論休閒短褲、正式西裝褲或是裙裝，皆能輕鬆駕馭。不僅如此，Studio Doe更將鞋底塑型為菱形圓弧線條，不規則的底部造型設計，使其有別於一般鞋款視覺效果，增加整體造型細節，並考究工藝融合鞋身，貫徹品牌的細緻美學。而且為提升耐走性、減少久站壓力，採用雲朵鞋墊，降低穿著負擔；腳後跟立體軟墊還能固定腳踝，防止鞋身「咬腳」，讓人每天都想穿。

出自Studio Doe所打造的Flats剪接平底尖頭鞋，跳脫正式感，加入方形曲線、柔和原有銳利感。圖／Studio Doe提供

另外，邁入盛夏之際，來自新加坡的時尚品盤PEDRO也精選出獨特剪裁和繽紛元素的鞋履，讓造型也能跟著換季。如同富有設計感的厚底Petra高跟鞋，能讓腿部線條延伸，達到視覺增高效果；以圓球形鞋跟為焦點的Vibe低跟涼鞋，極簡設輕鬆展現時髦品味。夏季熱門的棉麻編織元素則被運用在Beth楔型穆勒鞋中，提供兼具日常造型與舒適耐走的穿搭體驗。

PEDRO Beth楔型穆勒鞋，2,790元。圖／PEDRO提供

PEDRO May樂福鞋，2,990元。圖／PEDRO提供

Studio Doe Flats剪接平底尖頭鞋，2,980元。圖／Studio Doe提供

PEDRO Petra高跟涼鞋，2,790元。圖／PEDRO提供