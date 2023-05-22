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「初戀」八木莉可子現身墨西哥 賞DIOR 2024早春大秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DIOR昨日於墨西哥城「Antiguo Colegio de San Ildefonso 」文化中心發表2024早春度假系列。圖／DIOR提供
DIOR昨日於墨西哥城「Antiguo Colegio de San Ildefonso 」文化中心發表2024早春度假系列。圖／DIOR提供

DIOR昨日於墨西哥城「Antiguo Colegio de San Ildefonso 」文化中心發表2024早春度假系列，共92套全新服裝與配件，由由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以墨西哥文化及指標性藝術家Frida Kahlo發想並再次攜手當地藝術家及工坊合作。眾多名人包括NETFLIX日劇「初戀」女星八木莉可子、澳洲演技派女星娜歐蜜華茲（Naomi Watts）等人皆蒞臨參與大秀。

時裝大秀場地選址便點出此系列與Frida Kahlo的緊密關係：Antiguo Colegio de San Ildefonso文化中心不僅是眾多知名墨西哥藝術家學習藝術的地方，Frida Kahlo當年也是在此邂逅她畢生摯愛、她的導師Diego Rivera。Frida Kahlo透過服飾演繹她的體態，其服飾更成為代表作、宣示、控訴、和肯定的象徵。大秀開始不久，就出現一系列多種顏色和形式的繭和蝴蝶的印花；飛蛾的輪廓，則來自品牌歷史檔案中由 Andrée Brossin de Méré所繪的草圖。

Frida Kahlo自19歲開始穿著男士的三件式西裝、打破性別界線，因此本系列中有多款灰、白、黑色的西裝即是向她的風格致敬；同時，還有多款傘裙搭配傳統束腰外衣演繹墨西哥Tehuana的風俗，是被稱為huipil的墨西哥傳統服飾。蝴蝶意象出現在精心挑選的棉、麻和絲質蕾絲上，各種細膩的衣領設計，昇華針織與黑色絲絨。彩蝶漫飛的Toile de Jouy印花，映襯墨西哥大自然景象中的動植物，包含啟發Frida Kahlo創作靈感的鸚鵡、猴子與天堂鳥。洋裝和襯衫的原創刺繡，則是與當地的優秀藝術家合作的成果。

在秀的最後，Maria Grazia Chiuri邀請到墨西哥女權主義藝術家Elina Chauvet為2024早春度假系列發表創作一個獨特的演出，巧妙結合時裝、工藝、與表演藝術：模特兒穿上共20套來自品牌巴黎工坊的白色棉質禮服胎衣，以紅色棉線刺繡上各式標語，表達兩性平權的信念。

澳洲演技派女星娜歐蜜華茲出席DIOR於墨西哥城舉辦的2024早春度假系列大秀。圖／DIOR提供
澳洲演技派女星娜歐蜜華茲出席DIOR於墨西哥城舉辦的2024早春度假系列大秀。圖／DIOR提供
墨西哥藝術家Frida Kahlo自十九歲開始，便穿上男士的三件式西裝；本系列西裝即是向她的風格致敬。圖／DIOR提供
墨西哥藝術家Frida Kahlo自十九歲開始，便穿上男士的三件式西裝；本系列西裝即是向她的風格致敬。圖／DIOR提供
Toile de Jouy印花中彩蝶漫飛，映襯墨西哥大自然景象中的動植物，包含啟發Frida Kahlo創作靈感的鸚鵡、猴子與天堂鳥。圖／DIOR提供
Toile de Jouy印花中彩蝶漫飛，映襯墨西哥大自然景象中的動植物，包含啟發Frida Kahlo創作靈感的鸚鵡、猴子與天堂鳥。圖／DIOR提供
一系列印花就如同收藏著支離破碎軀體的珍貴首飾盒，或一個隱藏著由蝴蝶蛻變而成爲多種顏色和形式的繭。圖／DIOR提供
一系列印花就如同收藏著支離破碎軀體的珍貴首飾盒，或一個隱藏著由蝴蝶蛻變而成爲多種顏色和形式的繭。圖／DIOR提供
透過將傘裙搭配傳統束腰外衣演繹Tehuana的風俗，是被稱爲huipil的墨西哥傳統服飾。圖／DIOR提供
透過將傘裙搭配傳統束腰外衣演繹Tehuana的風俗，是被稱爲huipil的墨西哥傳統服飾。圖／DIOR提供
透過將傘裙搭配傳統束腰外衣演繹Tehuana的風俗，是被稱爲huipil的墨西哥傳統服飾。圖／DIOR提供
透過將傘裙搭配傳統束腰外衣演繹Tehuana的風俗，是被稱爲huipil的墨西哥傳統服飾。圖／DIOR提供
粉紅色的洋裝，令人聯想到一幅Frida自畫像中的著衣。圖／DIOR提供
粉紅色的洋裝，令人聯想到一幅Frida自畫像中的著衣。圖／DIOR提供
DIOR昨日於墨西哥城「Antiguo Colegio de San Ildefonso 」文化中心發表2024早春度假系列。圖／DIOR提供
DIOR昨日於墨西哥城「Antiguo Colegio de San Ildefonso 」文化中心發表2024早春度假系列。圖／DIOR提供
日本女星八木莉可子出席DIOR於墨西哥城舉辦的2024早春度假系列大秀。圖／DIOR提供
日本女星八木莉可子出席DIOR於墨西哥城舉辦的2024早春度假系列大秀。圖／DIOR提供

墨西哥 藝術家 女星

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