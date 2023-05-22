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法網今開打！必收紀念版FRED推聯名運動珠寶手鍊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED為法國網球公開賽推出Force 10 x Roland-Garros特別版手鍊。圖／斐登提供
FRED為法國網球公開賽推出Force 10 x Roland-Garros特別版手鍊。圖／斐登提供

2023年度的網球四大滿貫賽事之一的法國網球公開賽（ The French Open或稱Roland-Garros Tournament）將自即日起至6月11日止於巴黎西南方的羅蘭加洛斯球場登場。今年，法國現代珠寶商斐登（FRED）特別以品牌旗下最富運動氣息的中性珠寶Force 10系列為藍本，推出一款以法網的標誌性色彩為主題的Force 10別注系列手鍊共2款，是男女皆宜的運動珠寶。

系列設計受法網公開賽的精髓啟發，將球場陶土的赤色、界線的白色、以及看台和走道上繁多的網球帽的色彩融合一體。兩款全新的Force 10鍊扣，一款以白金鑄造，展現純淨明快的時尚風格；另一款則以黃金製成，鋪鑲64顆白鑽、黃鑽、黃水晶、黃寶石和橙色錳鋁榴石，刻畫豔陽下紅土球場的比賽氛圍。

兩款鍊扣均於一側的球形部分刻有網球圖案，並在內側鑲嵌一顆赤陶色石榴石，致敬法網球場的色調。與鍊扣配搭的鍊繩頂端也飾有法網公開賽的標誌，且首次採用了陶土紅色，以呼應此大滿貫賽事球場的標誌性色彩。全新鍊扣與鍊繩可與其他Force 10款式互換，可單獨配戴或疊戴，是打造夏季造型或運動裝扮的完美拍檔。專為法國網球公開賽推出的Force 10別注系列將由2023年5月起於指定FRED專門店、合作精品店、法國網球公開賽精品店，以及FRED和法網的線上商店發售。

FRED Force 10 x Roland-Garros特別版限量雙色編織白金手鍊，12萬200元。圖／斐登提供
FRED Force 10 x Roland-Garros特別版限量雙色編織白金手鍊，12萬200元。圖／斐登提供
FRED為法國網球公開賽推出Force 10 x Roland-Garros特別版手鍊。。圖／斐登提供
FRED為法國網球公開賽推出Force 10 x Roland-Garros特別版手鍊。。圖／斐登提供
FRED Force 10 x Roland-Garros特別版黃鑽寶石手鍊，28萬400元。圖／斐登提供
FRED Force 10 x Roland-Garros特別版黃鑽寶石手鍊，28萬400元。圖／斐登提供
FRED Force 10 x Roland-Garros特別版黃鑽寶石手鍊，28萬400元。圖／斐登提供
FRED Force 10 x Roland-Garros特別版黃鑽寶石手鍊，28萬400元。圖／斐登提供
FRED Force 10 x Roland-Garros特別版白金陶色手鍊，12萬200元。圖／斐登提供
FRED Force 10 x Roland-Garros特別版白金陶色手鍊，12萬200元。圖／斐登提供

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