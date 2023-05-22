法網今開打！必收紀念版FRED推聯名運動珠寶手鍊

2023年度的網球四大滿貫賽事之一的法國網球公開賽（ The French Open或稱Roland-Garros Tournament）將自即日起至6月11日止於巴黎西南方的羅蘭加洛斯球場登場。今年，法國現代珠寶商斐登（FRED）特別以品牌旗下最富運動氣息的中性珠寶Force 10系列為藍本，推出一款以法網的標誌性色彩為主題的Force 10別注系列手鍊共2款，是男女皆宜的運動珠寶。

系列設計受法網公開賽的精髓啟發，將球場陶土的赤色、界線的白色、以及看台和走道上繁多的網球帽的色彩融合一體。兩款全新的Force 10鍊扣，一款以白金鑄造，展現純淨明快的時尚風格；另一款則以黃金製成，鋪鑲64顆白鑽、黃鑽、黃水晶、黃寶石和橙色錳鋁榴石，刻畫豔陽下紅土球場的比賽氛圍。