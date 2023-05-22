優雅、有型度過梅雨季！Barbour夏日防水外套、雨靴不能少

端午節前的梅雨季，雖然讓人外出不便，但還好有英國皇室御用品牌Barbour來助攻，除了經典油布夾克之外，因應夏季多雨天氣，推出了防水透氣外套、短筒雨靴和經典實用的油布防水帽，提供保護機能，更可讓搭配維持優雅與風格，一如從容的英國紳士與淑女。

除了人人都知道的油布夾克之外，其實防水又具透氣特性的外套也是Barbour經典商品之一。因此迎接梅雨季節到來，品牌推出多款輕盈舒適的男、女裝防水透氣外套，可搭配新穎花色長、短筒雨靴，和經典實用油布防水帽，提供這家絕佳防護。無論簡約俐落或是摩登時尚的設計風格，都為雨季增添造型變化與樂趣，從容優雅地度過惱人氣候。其中的Printed Hama女裝防潑水外套，有著清爽明亮的花朵印花搭配中版長度，能創造活潑自在的造型。而Somerland格紋防水風衣，為單排釦長版款式，結合實用腰帶與防雨片設計，呈現出雅緻英倫風。

戶外通路品牌GO WILD也正式進駐台中三井 LaLaport購物中心，並推出限定獨賣商品。圖／摩曼頓提供

另外，戶外通路品牌GO WILD也正式進駐台中三井 LaLaport購物中心，並推出限定獨賣商品，無論是日常生活穿搭，或是露營及專業登山，都能在一店購足。美國戶外休閒露營品牌CHUMS就帶來Gore-Tex防水外套，能應對陰晴不定的天氣，面料輕盈柔軟且具備大容量口袋，硬挺俐落的版型搭配跳色設計無論走上街頭或是郊外露營都適合。另外，法國戶外機能品牌Lafuma繼推出SHIFT GTX登山鞋後大受登山愛好者好評後，也呈現女款設計，鞋面同樣採用防水透氣的GORE-TEX®材質，降低足部悶熱、潮濕感的同時並提供雙腳乾爽舒適。

Barbour Printed Hama防潑水外套，12,500元。圖／Barbour提供

Barbour Wilton橡膠雨靴，3,600元。圖／Barbour提供

Barbour經典油布棒球帽，1,400元。圖／Barbour提供

Barbour Wilton橡膠雨靴，3,600元。圖／Barbour提供

Lafuma女款SHIFT GTX登山鞋，5,280元。圖／摩曼頓提供

CHUMS Spring Dale Gore-Tex防水外套，10,880元。圖／摩曼頓提供