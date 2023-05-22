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采采食茶獻上冰粽禮 早鳥滿3,000元現折200元可累贈
迎接即將到來的端午佳節，采采食茶（CHA CHA THÉ）今年以「芯悅」為主題獻上冰粽禮。「芯」象徵著端午艾草菖蒲，帶來招百福之意，「悅」則為期盼團聚之喜。「采采食茶端午芯悅冰粽禮」即日起至6月25日於全台門市、網路通路販售，每盒內含三款口味冰粽；8入裁雲盒裝每盒1,280元，12入芯悅藏溫袋裝每袋2,080元。單盒即享95折優惠，滿一萬以上享9折，滿兩萬以上享88折。即日起至6月4日早鳥期間內購買「采采食茶端午芯悅冰粽禮」，除上述優惠外，消費滿3,000元可現折200元（可累贈）；此外，消費滿3,000元，即可免運一地點。
「采采食茶端午芯悅冰粽禮」今年特別使用「皮薄、口感更加彈潤的麻糬皮」作為冰粽外衣，即使冰凍後退冰食用，口感依然能保持綿潤Q彈，並延續采采食茶經典餡中餡的搭配，推出「厚椰拿鐵」、「梅香紅心榴」與「楊枝甘露」3款口味。
「厚椰拿鐵」以香濃不膩口的拿鐵慕斯，包裹著清爽椰香奶凍，鋪上苦甜榛果脆片增添咀嚼口感，如絲滑般的奶香與生椰的清爽，搭配沁涼Q彈的麻糬皮，甜度適中香氣四溢。
「梅香紅心榴」使用法國紅心芭樂果泥製成口感綿密滑順的紅心芭樂慕斯，餡中餡則包裹著恰巧酸甜的梅香凍，一口咬下於嘴裡暢流著酸甜欲滴的自然梅釀果香。
「楊枝甘露」以口感綿密的椰子慕斯搭配自然熟成、酸甜度恰好的台灣芒果，參半一絲絲盛夏酸甜滋味的紅葡萄柚果肉，平衡出濃郁卻爽口的經典口味楊枝甘露。
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