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虎航促銷飛日本1699元機票 官網一度掛點已恢復正常

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣虎航上午10時開賣冬季班表促銷機票。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台灣虎航上午10時開賣冬季班表促銷機票。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台灣虎航上午10時開賣冬季班表促銷機票，第一波促銷航線包括茨城、東京、名古屋、福岡、小松、新潟，最低1699元起（單程未稅）；開賣時間一到，官網疑瞬間流量太大，一度無法登入，約半小時左右恢復正常。

台灣虎航說，上午10時開賣前，就有超過數萬人次在線等待搶票，導致官網瞬間作業量過大，無法即時回應；經緊急修復後，官網已恢復正常運作。

台灣虎航臉書專頁指出，2023年冬季班表早鳥優惠今日上午10時開賣，限時搶購至明日晚間11時59分，第一波促銷航線包括飛往成田、羽田、名古屋、福岡、小松、新潟，單程未稅1799元起；飛往茨城單程未稅1699元起。

第二波促銷則5月24日上午10時至25日晚間11時59分開賣，促銷航線包括飛往日本大阪、岡山、花卷、仙台、函館、沖繩；韓國首爾、釜山、大邱、濟州，以及泰國曼谷等城市。票價單程未稅1299元起至2199元起。

台灣虎航表示，促銷搭乘期間為2023年10月29日至2024年3月30日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期；妥善安排請假時機，最多可連休3至7天不等。

台灣虎航上午10時開賣冬季班表促銷機票，疑似瞬間流量太大，網站掛掉。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航上午10時開賣冬季班表促銷機票，疑似瞬間流量太大，網站掛掉。圖／取自台灣虎航官網

台灣虎航 航線

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