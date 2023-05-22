不再錯過比賽關鍵時刻！Uber Eats推球場點餐快取服務

喜歡看球賽的民眾肯定都曾經經歷過，只是暫時離開幾分鐘去上個廁所，或是想邊看球賽邊吃吃喝喝，但每家店都大排長龍，一不小心就錯過了球賽精彩時刻，讓進場觀賽的樂趣大打折扣。

Uber Eats從2022年起在日本仙台樂天球場推出了「Uber Eats Live」的餐飲自取服務，同時也是亞太市場中首個推出此服務的球場。現在球迷們到了球場，只要打開Uber Eats確認球場定位，就會自動跳出專屬頁面，接著只要選取座位區域，最接近該區的店家清單一目了然，想吃什麼就跟平常點餐一樣輕鬆選取、結帳，等App通知餐點準備好了再直接去專屬窗口領取即可。既能滿足嘴饞需求，也減少錯失全壘打的機會。

Uber Eats表示，仙台樂天球場內共有80多間餐飲店家，其中和Uber Eats合作提供Uber Eats Live自取服務的商家有將近50間。預計之後在演唱會、市集活動，甚至機場都有機會導入這樣的預點自取模式。