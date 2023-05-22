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不再錯過比賽關鍵時刻！Uber Eats推球場點餐快取服務
喜歡看球賽的民眾肯定都曾經經歷過，只是暫時離開幾分鐘去上個廁所，或是想邊看球賽邊吃吃喝喝，但每家店都大排長龍，一不小心就錯過了球賽精彩時刻，讓進場觀賽的樂趣大打折扣。
Uber Eats從2022年起在日本仙台樂天球場推出了「Uber Eats Live」的餐飲自取服務，同時也是亞太市場中首個推出此服務的球場。現在球迷們到了球場，只要打開Uber Eats確認球場定位，就會自動跳出專屬頁面，接著只要選取座位區域，最接近該區的店家清單一目了然，想吃什麼就跟平常點餐一樣輕鬆選取、結帳，等App通知餐點準備好了再直接去專屬窗口領取即可。既能滿足嘴饞需求，也減少錯失全壘打的機會。
Uber Eats表示，仙台樂天球場內共有80多間餐飲店家，其中和Uber Eats合作提供Uber Eats Live自取服務的商家有將近50間。預計之後在演唱會、市集活動，甚至機場都有機會導入這樣的預點自取模式。
目前Uber Eats已經在美國、墨西哥、加拿大、日本、法國總計11個球場推出「Uber Eats Live」餐飲自取功能，其中美國紐約的洋基球場在今年春季更率先導入可將餐點直接送到座位上的服務。
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