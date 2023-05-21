聽新聞
test
0:00 / 0:00
娜塔莉波曼仙女降臨坎城頒獎 湯唯摘蕭邦代言放送雪胸
奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）日前亮相第76屆坎城影展，一襲藍色的Dior漸層刺繡訂製禮服，搭配整圈蕭邦（Chopard）的心形切割藍寶石鑽石項鍊，流露優雅仙氣。她特地出席5月19日在卡爾頓海灘俱樂部所舉辦的晚宴，向電影界明日之星娜歐蜜艾基（Naomi Acki）與達里爾麥科馬克（Daryl McCormack）頒發2023年度蕭邦最具潛質演員獎（Trophée Chopard）。最新出任蕭邦品牌大使的華人女演員湯唯，也出席了此晚宴。
出於對電影藝術的熱愛，蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Schefele）於2001年發起創立蕭邦最具潛質演員獎，每年該獎項都會邀請一位在影壇擁有傑出表現的前輩女演員擔任頒獎人，表彰兩位嶄露頭角的電影演員，歷年來曾為蕭邦頒發此獎項的明星包括「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲、瑪莉詠柯蒂亞等國際知名巨星。蕭邦最具潛質演員獎的頒獎典禮如今已成為坎城影展正式活動之一。由卡羅琳舍費爾親自設計的獎座，外型是鍍金的銀質底片膠帶造型的緞帶，並且與金棕櫚獎和坎城影展閉幕典禮上頒發的所有獎座一樣，是由蕭邦的珠寶工坊手工製作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言