為夏季備戰！燦坤限時推「空調省電保衛戰」指定機款8折起　消費滿額享「空調現折券」

夏季電費季即將於6月起跑，老舊耗能家電往往是電費居高不下的關鍵，燦坤表示，今年起隨著政府「住宅家電節能補助」推行，再加上「貨物稅減徵」的加持之下，有效激勵全民落實汰舊換新，加速老舊家電退場，促進上半年的空調買氣提前發酵，5月上旬買氣更是比同期翻倍成長。即日起至5月底燦坤主打空調省電保衛戰，不僅享有指定機款8折起、原廠好禮限量送，消費滿額還享「空調現折券599元」，刷台新聯名卡並分期消費滿額再送「銀行現折券1,021元」。

據統計，一級能效家電補助額將於6月用罄，搶領補助終局之戰正式進入倒計時階段，現在選購一級能效空調不但可享政府每台最高補助5,000元，還享燦坤周末會員日綠點獎勵最高2,000元回饋（100綠點可折1元）。燦坤通過重重優惠內容，持續呼籲優先選購有「環保標章」、「MIT微笑標章」之產品，鞏固民眾選購節能電器的環保意識。

深耕3C通路產業數十年，燦坤在服務品質上不斷力求專精到位，打造業界最頂規空調配裝服務「VVIP級尊榮安裝」，以及「空調熊速配」今天買、明天裝到家。現在入手空調額外享有免費到府現場評估服務。

養成固定保養空調的習慣，不僅能大幅提升冷氣效能、延長機型壽命，還能降低耗電量。燦坤推出3次保潔方案享活動促銷價6,000元，獨家再送好禮多選1；買空調加購3,999元2次保潔方案，還可免費享升級10年延長保固。

現代人對空氣品質的要求逐漸提升，看準大眾使用需求，燦坤推出空調加價購的精省方案，「LG AeroTower風革機空氣清淨機UV版」空調獨家加購價15,000元有找，現省13,000元；「SHARP 16 坪AloT空調」加購價不到12,000元，現省5,901元，登錄再送原廠好禮。

梅雨鋒面接近，必須先做好抗濕備戰計畫。燦坤推出「國際牌Panasonic 12L除濕機 」促銷價12,224元，現省1,546元，再送高質感防水藍牙音箱；「SHARP 10L空氣清淨除濕機 」不到1萬元，現省2,901元，登錄再送原廠好禮。購買除濕機最高再享政府補助1,200元。