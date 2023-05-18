快訊

陳歐珀剛道歉…黃國昌轟持續說謊 再爆坐車登記im.B詐團旗下

康建生技喋血案釀4死1重傷 李鴻淵「行刑式槍擊」遭判死

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

520愛上霜淇淋！全家限時3天霜淇淋、單品拿鐵買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
限時3天酷繽沙指定品項特價39元，共有7款口味可選擇，包含經典不敗的黑炫牛奶及黑炫拿鐵口味。圖／全家便利商店提供
限時3天酷繽沙指定品項特價39元，共有7款口味可選擇，包含經典不敗的黑炫牛奶及黑炫拿鐵口味。圖／全家便利商店提供

本周六是浪漫的「520」，全家迎接熱辣辣的周末，5月19～21日推出全盈+PAY買1送1活動，包含Let’s Café中杯單品拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵及Fami!ce全家霜淇淋皆享有同品項買1送1，邀另一半一人一杯享受幸福感。此外，全家會員APP隨買跨店取及FamiNow也推出520加碼優惠，分別有大杯經典美式/拿鐵買5送5、買2送2等優惠；即日起還有全盈+PAY及LINE Pay滿額贈活動，達指定條件分別可享5,000點Fa點、LINE POINTS 10%回饋。

5月19～21日同步推出Let’s Café醇厚黑可可飲（大冰/中熱）特價39元，還有酷繽沙指定品項特價39元，口味可選擇清爽的柚子金萱茶、烏梅番茄綠，或是口感豐富的夯吉薯薯、綠豆蒜牛奶及香蕉牛奶布朗尼酷繽沙等，多種口味吃不膩。緊接著5月21日適逢國際茶日，隨買跨店取推出私品茶65元系列買10送5，約等於6.7折優惠，品項包含仙女珍珠醇奶茶、厚濃靜岡抹茶拿鐵等，活動將延續至5月23日，同樣限時3天別錯過。另外，FamiNow即日起至5月30日則推出Let’s Café大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵及大杯經典美式、大杯經典拿鐵同品項買2送2優惠，消費者可選擇外送到府，將心意送到親友手中，或可至全家店舖便利自取。

愛用行動支付的會員還可享加碼優惠，全家即日起推出全盈+PAY及LINE Pay滿額贈活動，5月31日前使用全盈+PAY綁定台北富邦銀行信用卡、簽帳金融卡或銀行帳戶，於全家店舖單筆消費滿200元，即可獲得5,000點「全家」Fa點（每帳號限回饋1次，數量有限）；5月30日前，每日午餐時段11:00～14:30至全家使用LINE Pay綁定中信卡、台新卡、聯邦卡或富邦卡付款，單筆消費滿200元即可享LINE POINTS 10%回饋（不累贈，每帳號最高限得50點，數量有限）。

5月19～21日於全家使用全盈+PAY購買厚濃靜岡抹茶拿鐵可享同品項買1送1優惠；5月21～23日隨買跨店取響應國際茶日，推出私品茶65元系列買10送5優惠。圖／全家便利商店提供
5月19～21日於全家使用全盈+PAY購買厚濃靜岡抹茶拿鐵可享同品項買1送1優惠；5月21～23日隨買跨店取響應國際茶日，推出私品茶65元系列買10送5優惠。圖／全家便利商店提供
5月19～21日酷繽沙指定品項特價39元，口味可選擇清爽的柚子金萱茶或是口感豐富的香蕉牛奶布朗尼酷繽沙等7種口味。圖／全家便利商店提供
5月19～21日酷繽沙指定品項特價39元，口味可選擇清爽的柚子金萱茶或是口感豐富的香蕉牛奶布朗尼酷繽沙等7種口味。圖／全家便利商店提供
迎接浪漫五六日，全家再推出全盈+PAY買1送1活動，5月19日至5月21日使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋可享買1送1優惠(口味不限)。圖／全家便利商店提供
迎接浪漫五六日，全家再推出全盈+PAY買1送1活動，5月19日至5月21日使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋可享買1送1優惠(口味不限)。圖／全家便利商店提供

LINE 520 另一半

延伸閱讀

撞衫霜淇淋！打卡全家「草莓優格霜淇淋」吸4萬點讚　網歪樓「這麼說」

甜點控必看！CREMIA霜淇淋與Chez Renée插旗板橋大遠百快閃

歡慶母親節限時3天！全家便利商店「霜淇淋、2款指定杯裝飲品」買1送1

周末小確幸！全家便利商店「特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵」限時3天買1送1

相關新聞

Franck Muller 2023年度新品 中置陀飛輪大秀迷幻前衛

隨著三月底時於日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展之後，Franck Muller日前已...

香港機票買1送1！旅展加碼4日7,888元起 跨年煙火開賣

睽違多年，香港館將重新回歸5月26~29日的台北國際觀光博覽會(TTE)，香港旅遊局集結6家合作業者加碼推出「國泰航空機...

Mocktail變身瓶裝飲料 澳洲氣泡飲StrangeLove好Chill

無酒精、但與雞尾酒一樣具多層次風味的無酒精雞尾酒（Mocktail），近幾年逐漸成為潮流；澳洲精釀氣泡飲StrangeL...

國泰機票買一送一又來了 旅展逛香港館自由行7888元起

香港旅遊已經全面恢復正常，為全力推動觀光入境市場，香港旅遊局今年不僅在睽違多年後重新回到台北國際觀光博覽會(TTE)展場...

Angelababy、許光漢賞FENDI工藝展 絕美彜族刺繡銀工

FENDI Baguette「hand in hand」匠心藝術展，繼2020年年逾義大利啟動後，巡迴至羅馬義大利文化宮...

呈現摩登自信與活力！香奈兒巴黎－巴黎淡香水首推50ml

一提到「巴黎」，會有什麼印象？充滿時髦與摩登的代表，或是巴黎女性的自信與活力，這些都是巴黎的代表語彙。香奈兒推出香奈兒之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦