520愛上霜淇淋！全家限時3天霜淇淋、單品拿鐵買1送1

本周六是浪漫的「520」，全家迎接熱辣辣的周末，5月19～21日推出全盈+PAY買1送1活動，包含Let’s Café中杯單品拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵及Fami!ce全家霜淇淋皆享有同品項買1送1，邀另一半一人一杯享受幸福感。此外，全家會員APP隨買跨店取及FamiNow也推出520加碼優惠，分別有大杯經典美式/拿鐵買5送5、買2送2等優惠；即日起還有全盈+PAY及LINE Pay滿額贈活動，達指定條件分別可享5,000點Fa點、LINE POINTS 10%回饋。

5月19～21日同步推出Let’s Café醇厚黑可可飲（大冰/中熱）特價39元，還有酷繽沙指定品項特價39元，口味可選擇清爽的柚子金萱茶、烏梅番茄綠，或是口感豐富的夯吉薯薯、綠豆蒜牛奶及香蕉牛奶布朗尼酷繽沙等，多種口味吃不膩。緊接著5月21日適逢國際茶日，隨買跨店取推出私品茶65元系列買10送5，約等於6.7折優惠，品項包含仙女珍珠醇奶茶、厚濃靜岡抹茶拿鐵等，活動將延續至5月23日，同樣限時3天別錯過。另外，FamiNow即日起至5月30日則推出Let’s Café大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵及大杯經典美式、大杯經典拿鐵同品項買2送2優惠，消費者可選擇外送到府，將心意送到親友手中，或可至全家店舖便利自取。