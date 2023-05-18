滿滿玫瑰花讓人融化！陳昊森獻Valentino 520浪漫禮盒
因諧音「我愛你」，5月20日成為近年來許多人選擇表達情感的浪漫日子。范倫鐵諾（Valentino）釋出由新生代男神陳昊森演繹的Valentino 520特輯，以Valentino Garavani Rockstud23包款訴說甜蜜。伴隨Urban Riviera 2023早秋系列全新推出的Valentino Garavani Rockstud23包款，乾淨俐落的包身結構配上品牌標誌的同色系鉚釘，提供兩種不同尺寸與Pink PP、奶油白與摩登黑等多款經典吸睛的配色選擇。品牌更限時推出520粉愛限量花盒，花盒設計呼應經典Rockstud鉚釘元素，以粉色花語打動芳心。
LOEWE推出520限定版的托特包、 T恤及迷你鍍金琺瑯博美犬造型掛飾。光滑小牛皮款的托特包壓印LOEWE標誌，推出恬靜沈穩的復古綠、 柔美氣質的淺桃色、粉彩雅致的奶油色，再到清新亮眼的薄荷綠的馬卡龍色調，並附上可拆、可調式的肩背帶；酒椰葉纖維托特包點綴黑色刺繡LOEWE標誌，並鑲嵌著毛茸茸的大紅愛心。另外三款棉質T恤的刺繡Anagram標誌，其中一個L字母化為愛心。凡購買520系列，隨附與包款同色系的限定紙袋，並附上博美犬紙掛飾，呼應著系列趣味主題，還可製作獨特紀念品。
凡賽斯（Versace）亦在此際上市全新迷你尺寸及經典V形絎縫飾面的Greca Goddess迷宮女神包，以精緻小巧的經典標誌，討心目中的女神歡心。Greca Goddess迷宮女神迷你肩背包糅合皮革與不同顏色飾面，設計取材自Versace 1992年秋冬系列精湛絎縫皮革工藝，將品牌V字圖案貫穿包身，並點綴經典拋光金色金屬希臘迴紋圖騰，搭配磁扣翻蓋設計、可拆卸的皮革肩帶展現不同的穿搭方式，共提供黑色與淺粉色選擇。
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