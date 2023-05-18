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滿滿玫瑰花讓人融化！陳昊森獻Valentino 520浪漫禮盒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
陳昊森演繹Valentino 520特輯，搭配Valentino Garavani Rockstud23系列包款。圖／范倫鐵諾提供
陳昊森演繹Valentino 520特輯，搭配Valentino Garavani Rockstud23系列包款。圖／范倫鐵諾提供

因諧音「我愛你」，5月20日成為近年來許多人選擇表達情感的浪漫日子。范倫鐵諾（Valentino）釋出由新生代男神陳昊森演繹的Valentino 520特輯，以Valentino Garavani Rockstud23包款訴說甜蜜。伴隨Urban Riviera 2023早秋系列全新推出的Valentino Garavani Rockstud23包款，乾淨俐落的包身結構配上品牌標誌的同色系鉚釘，提供兩種不同尺寸與Pink PP、奶油白與摩登黑等多款經典吸睛的配色選擇。品牌更限時推出520粉愛限量花盒，花盒設計呼應經典Rockstud鉚釘元素，以粉色花語打動芳心。

LOEWE推出520限定版的托特包、 T恤及迷你鍍金琺瑯博美犬造型掛飾。光滑小牛皮款的托特包壓印LOEWE標誌，推出恬靜沈穩的復古綠、 柔美氣質的淺桃色、粉彩雅致的奶油色，再到清新亮眼的薄荷綠的馬卡龍色調，並附上可拆、可調式的肩背帶；酒椰葉纖維托特包點綴黑色刺繡LOEWE標誌，並鑲嵌著毛茸茸的大紅愛心。另外三款棉質T恤的刺繡Anagram標誌，其中一個L字母化為愛心。凡購買520系列，隨附與包款同色系的限定紙袋，並附上博美犬紙掛飾，呼應著系列趣味主題，還可製作獨特紀念品。

凡賽斯（Versace）亦在此際上市全新迷你尺寸及經典V形絎縫飾面的Greca Goddess迷宮女神包，以精緻小巧的經典標誌，討心目中的女神歡心。Greca Goddess迷宮女神迷你肩背包糅合皮革與不同顏色飾面，設計取材自Versace 1992年秋冬系列精湛絎縫皮革工藝，將品牌V字圖案貫穿包身，並點綴經典拋光金色金屬希臘迴紋圖騰，搭配磁扣翻蓋設計、可拆卸的皮革肩帶展現不同的穿搭方式，共提供黑色與淺粉色選擇。

Valentino Garavani Rockstud23系列肩背包，95,500元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rockstud23系列肩背包，95,500元。圖／范倫鐵諾提供
LOEWE情人節限定T-shirt經典白款，15,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE情人節限定T-shirt經典白款，15,000元。圖／LOEWE提供
Valentino Garavani Rockstud23系列肩背包小型款， 85,500元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rockstud23系列肩背包小型款， 85,500元。圖／范倫鐵諾提供
LOEWE情人節限定編織大紅愛心托特包，53,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE情人節限定編織大紅愛心托特包，53,000元。圖／LOEWE提供
Valentino於520之際推出2023早秋系列全新Valentino Garavani Rockstud23包款。圖／范倫鐵諾提供
Valentino於520之際推出2023早秋系列全新Valentino Garavani Rockstud23包款。圖／范倫鐵諾提供
陳昊森演繹Valentino 520特輯，搭配Valentino Garavani Rockstud23系列包款。圖／范倫鐵諾提供
陳昊森演繹Valentino 520特輯，搭配Valentino Garavani Rockstud23系列包款。圖／范倫鐵諾提供
Versace Greca Goddess淺粉色肩背包迷你款，55,000元。圖／Versace提供
Versace Greca Goddess淺粉色肩背包迷你款，55,000元。圖／Versace提供
陳昊森演繹Valentino 520特輯，搭配Valentino Garavani Rockstud23系列包款。圖／范倫鐵諾提供
陳昊森演繹Valentino 520特輯，搭配Valentino Garavani Rockstud23系列包款。圖／范倫鐵諾提供
LOEWE情人節限定皮革托特包復古綠款，64,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE情人節限定皮革托特包復古綠款，64,000元。圖／LOEWE提供
VALENTINO 520粉愛限量花盒。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 520粉愛限量花盒。圖／范倫鐵諾提供
LOEWE情人節限定編織大紅愛心托特包，53,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE情人節限定編織大紅愛心托特包，53,000元。圖／LOEWE提供
Versace Greca Goddess黑色肩背包迷你款，55,000元。圖／Versace提供
Versace Greca Goddess黑色肩背包迷你款，55,000元。圖／Versace提供
陳昊森演繹Valentino 520特輯，搭配Valentino Garavani Rockstud23系列包款。圖／范倫鐵諾提供
陳昊森演繹Valentino 520特輯，搭配Valentino Garavani Rockstud23系列包款。圖／范倫鐵諾提供
LOEWE情人節限定皮革托特包淺桃色款，64,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE情人節限定皮革托特包淺桃色款，64,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE博美犬造型掛飾，6,000元。圖／LOEWE提供
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標誌 520

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