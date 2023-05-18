滿滿玫瑰花讓人融化！陳昊森獻Valentino 520浪漫禮盒

因諧音「我愛你」，5月20日成為近年來許多人選擇表達情感的浪漫日子。范倫鐵諾（Valentino）釋出由新生代男神陳昊森演繹的Valentino 520特輯，以Valentino Garavani Rockstud23包款訴說甜蜜。伴隨Urban Riviera 2023早秋系列全新推出的Valentino Garavani Rockstud23包款，乾淨俐落的包身結構配上品牌標誌的同色系鉚釘，提供兩種不同尺寸與Pink PP、奶油白與摩登黑等多款經典吸睛的配色選擇。品牌更限時推出520粉愛限量花盒，花盒設計呼應經典Rockstud鉚釘元素，以粉色花語打動芳心。

LOEWE推出520限定版的托特包、 T恤及迷你鍍金琺瑯博美犬造型掛飾。光滑小牛皮款的托特包壓印LOEWE標誌，推出恬靜沈穩的復古綠、 柔美氣質的淺桃色、粉彩雅致的奶油色，再到清新亮眼的薄荷綠的馬卡龍色調，並附上可拆、可調式的肩背帶；酒椰葉纖維托特包點綴黑色刺繡LOEWE標誌，並鑲嵌著毛茸茸的大紅愛心。另外三款棉質T恤的刺繡Anagram標誌，其中一個L字母化為愛心。凡購買520系列，隨附與包款同色系的限定紙袋，並附上博美犬紙掛飾，呼應著系列趣味主題，還可製作獨特紀念品。