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Uber推生鮮團購、全家共享帳號還有共乘服務 這5大新功能超令人期待

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber宣布推出一系列新產品功能，以「家庭、遊樂、旅遊」3大重點，讓科技服務更具彈性圖／摘自Uber官網
Uber宣布推出一系列新產品功能，以「家庭、遊樂、旅遊」3大重點，讓科技服務更具彈性圖／摘自Uber官網

用手機叫車、訂購美食及生鮮雜貨外送的便利性，已經徹底改變了全球許多民眾的日常生活習慣，Uber執行長科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）稍早更於全球年度產品發布大會中展示了一系列新產品功能，以「家庭、遊樂、旅遊」3大重點，讓科技服務更具彈性，從個人拓展到全家人，動動手指就能讓生活變得更加輕鬆。

「全家共享」與美加先行的青少年帳號

這功能類似蘋果「家人共享」功能的概念，Uber的「全家共享」（Family Profile）可將多個家人的Uber帳號串連在一起，並設定從管理者的單一帳號支付車資與外送費用。而令家長們最困擾的小孩接送問題，Uber也將率先在美國和加拿大的部分城市推出專為照顧13～17歲青少年的父母與照顧者設計的「青少年帳號」，透過更嚴謹的駕駛篩選機制、獨家安全功能，讓家長可以更具彈性地安排全家人行程，同時安心地省下寶貴的時間。此外，Uber Eats也將在近期內加入青少年帳戶方案，讓孩子能從他們的手機上訂購餐點，也方便家長直接在Uber Eats App中追蹤訂單、監控消費。

生鮮日用品也能團購

就像現在美食外送服務的團購功能，之後Uber Eats App也會提供「生鮮日用團購訂單」（Group Grocery Orders）功能，讓大家揪親友一起訂購生鮮日用品，用戶可設定結單時間，甚至是結帳時選擇多數商家可支援的拆帳功能。除此之外，消費者現在也可以建立固定時間團購生鮮日用訂單，Uber Eats App將於每週固定時間提醒訂單中的成員添加欲購買的品項。

團體共乘行程

一群人要一起搭車時將變得更方便又經濟實惠，在指定的城市中，消費者可以邀請不同成員加入團體共乘行程（Group Rides），並且加上各自的指定上車地點，Uber App會根據成員輸入的上車地點，自動安排最快速的路線沿途接每位乘客，甚至每位成員可以根據該趟行程中所花費的時間各自支付費用。

送禮同時還能影像傳情

線上為親友訂購生日蛋糕送到家，還是要為另一半送上驚喜，Uber Eats讓大家可以發揮更多創意，運用個人化的影像贈禮訊息功能，民眾可隨訂單上傳自行錄製的影像留言，讓影像祝福與一束鮮花、一盒巧克力或最喜歡的美食等禮物一同外送到對方手中。

美國限定的電話語音預約Uber服務

針對臨時想要叫車但還沒下載Uber App，或是沒有習慣使用智慧型手機的長輩，Uber在美國推出電話語音預約服務，只需撥打指定的免費電話號碼，即可以英語或西班牙語透過客服叫車或預約未來行程。

Uber預告將推出更便利的共乘、生鮮團購新功能。圖／Uber提供
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Uber Eats將推「生鮮日用團購訂單」，還可定期提醒大家該補貨了。圖／摘自Uber官網
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Uber新功能加入了更多「分享」概念。圖／Uber提供
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