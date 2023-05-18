燦坤5月消費滿額抽日本來回機票 iPhone健檢送傳輸線

迎接換季家電舊換新需求，燦坤推出「五月梅好」促銷活動，即日起至5月31日止，買指定品牌刷指定信用卡加碼送現金折價券，最高折抵回饋2,021元，使用「台新燦坤聯名卡銀行」分期消費可得1,022元現折優惠；指定家電還能享環保集點周末回饋、退稅及汰舊換新政府補助最高7,000元。燦坤線上購物5月底前全站下單滿899元即可登記抽AirPods Pro 2；電視品牌限時出清優惠4.3折起。

活動期間全館不限商品消費滿5,000元，抽星宇航空日本仙台來回機票，活動期間選購4大類家電消費滿15,000元，抽台中金典酒店栢麗廳雙人自助餐券；選購資通訊/遊戲軟體類消費滿3,000元，抽經典創意日料藝奇套餐禮券2張；購買小家電類商品滿2,000元，抽遠雄海洋公園雙人遊樂園券及年票1張。

燦坤筆電節即日起同步開跑，特別推薦搭載全新13代Intel處理器優異效能系列機種，活動期間全館筆電/桌機享精省加購優惠，買筆電加購Xbox Series S主機享優惠價7,980元；加購Acer 24型VA液晶顯示器不用2,000元；加購羅技MK120有線鍵盤滑鼠組現在只要488元。歡慶燦坤「內湖旗艦店電競專區」重新整裝亮相， 5月底前參加內湖旗艦店打卡活動即可獲得精美好禮。全台門市電競專區指定電腦週邊齊享6折起優惠。

燦坤更特別針對指定行業別推出「專業人士升級方案」，凡是從事工程師、建築師、室內設計師、律師、醫師及房仲業者，於5月18日前消費結帳出示名片即可享有獨家優惠，買iPad Air 5 256GB加購指定配件可直接免費升級成iPad Pro 11 128GB，立即現省3,000元；iPad Pro 12.9吋M2 256GB現折2,898元，再送市價800元保護貼，刷台新聯名卡再現折1,022元，總現省4,710元。