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「京站買單」回歸！有機會整桌免付錢下班聚餐揪起來

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
京站即日起至5/30每周二晚間19:30-20:30推出「下班第一站‧京站買單」。圖／京站提供
京站即日起至5/30每周二晚間19:30-20:30推出「下班第一站‧京站買單」。圖／京站提供

吃飯整桌不用錢，京站即日起至5/30推出「下班第一站‧京站買單」，這也是京站買單活動在疫情之後首度回歸。另外，母親節檔期過後，統一時代百貨台北店緊接著即日起至5/31推出夏時尚檔期，5/21前享指定服飾、配件櫃位滿3,000元送200元，搭配統一時代聯名卡消費滿3,000元再加送100元。

「下班第一站‧京站買單」即日起至5/30每周二晚間19:30-20:30，只要至館內13家主題餐廳用餐，並於京站買單小組到達前投入名片(一人限投1張)就有機會讓京站為您全桌買單。參加的13家主題餐廳，包含首度參加的「鍋小富Mini鍋物」，還有人氣餐廳「金色三麥」以及「海底撈」、「真珠台灣家味」、「開飯川食堂」、「杏子日式豬排」、「一鷺Express日式燒物專門店」、「HeyAhh百家班活蝦」等。

京站說明買單規則，買單沒有金額上限但有限制人數6人，假設一桌有10人，買單金額會以整桌的總額，取6人的總額買單。

統一時代台北店夏時尚檔期，除了最高10％回饋外，也攜手「掰掰啾啾」推出四波段「奧樂雞OLOGY」卡友禮， 包含「滑溜溜萬用桌墊」(5/18-5/21)、「圓滾滾止滑地墊」(5/25-5/28)、「方正正手提電腦包」(6/1-6/4)以及「胖嘟嘟雙色坐墊」(6/8-6/11)，單筆消費滿800元並扣除會員點數8點即可兌換。

另外，統一時代台北店攜手館內5大品牌推出「夏季點數大禮包」，5/25前扣會員點數200點，可兌換最高超過7倍點數價值商品，包含6月至8月全館指定業種150元優惠券，及每月限定品牌折抵券，如JINS品牌抵用券、NIKE品牌折扣券、SportyChic品牌抵用券等，合計價值最高超過1,500元優惠。

「下班第一站‧京站買單」包含金色三麥等13家主題餐廳參加。圖／京站提供
「下班第一站‧京站買單」包含金色三麥等13家主題餐廳參加。圖／京站提供
統一時代百貨台北店緊接著即日起至5/31推出夏時尚檔期，5/21前享指定服飾、配件櫃位滿3,000元送200元，搭配統一時代聯名卡消費滿3,000元再加送100元。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店緊接著即日起至5/31推出夏時尚檔期，5/21前享指定服飾、配件櫃位滿3,000元送200元，搭配統一時代聯名卡消費滿3,000元再加送100元。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店奧樂雞OLOGY卡友禮，5/18至5/21送滑溜溜萬用桌墊。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店奧樂雞OLOGY卡友禮，5/18至5/21送滑溜溜萬用桌墊。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店奧樂雞OLOGY卡友禮，5/25至5/28送圓滾滾止滑地墊。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店奧樂雞OLOGY卡友禮，5/25至5/28送圓滾滾止滑地墊。圖／統一時代提供

京站 品牌 統一時代百貨

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