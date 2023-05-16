「京站買單」回歸！有機會整桌免付錢下班聚餐揪起來

吃飯整桌不用錢，京站即日起至5/30推出「下班第一站‧京站買單」，這也是京站買單活動在疫情之後首度回歸。另外，母親節檔期過後，統一時代百貨台北店緊接著即日起至5/31推出夏時尚檔期，5/21前享指定服飾、配件櫃位滿3,000元送200元，搭配統一時代聯名卡消費滿3,000元再加送100元。

「下班第一站‧京站買單」即日起至5/30每周二晚間19:30-20:30，只要至館內13家主題餐廳用餐，並於京站買單小組到達前投入名片(一人限投1張)就有機會讓京站為您全桌買單。參加的13家主題餐廳，包含首度參加的「鍋小富Mini鍋物」，還有人氣餐廳「金色三麥」以及「海底撈」、「真珠台灣家味」、「開飯川食堂」、「杏子日式豬排」、「一鷺Express日式燒物專門店」、「HeyAhh百家班活蝦」等。

京站說明買單規則，買單沒有金額上限但有限制人數6人，假設一桌有10人，買單金額會以整桌的總額，取6人的總額買單。

統一時代台北店夏時尚檔期，除了最高10％回饋外，也攜手「掰掰啾啾」推出四波段「奧樂雞OLOGY」卡友禮， 包含「滑溜溜萬用桌墊」(5/18-5/21)、「圓滾滾止滑地墊」(5/25-5/28)、「方正正手提電腦包」(6/1-6/4)以及「胖嘟嘟雙色坐墊」(6/8-6/11)，單筆消費滿800元並扣除會員點數8點即可兌換。