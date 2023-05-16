林書豪高人氣助攻！PALLADIUM靠聯名款扭轉印象 不只會做防水靴更瞄準服裝市場

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號快閃店，從即日到5月31日於誠品西門生活概念店登場，吸引了超過百餘名球迷到現場支持，展現超強買氣，也見證了林書豪的吸金魅力。

雖然林書豪表示，PLADIUM近40年沒有再跟籃球員合作過，但球鞋本就是品牌的DNA，而且從來沒有在這漫漫的歷史裡被遺忘。像是在成立75周年時，而推出的限定紀念款裡，除了招牌軍靴，還包含了一雙復古籃球鞋。也因為如此，PALLADIUM在思考除了站穩防水靴市場後，他們還能做什麼？於是想到了向籃球文化致敬，同時與林書豪攜手推出有別以往著重機能設計，而是講究生活風格的全新PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列。PALLADIUM透露這是首度嘗試，相中林書豪在亞太地區的高人氣，把品牌想要朝全系列發展方向再推進。所以這系列產品，除了必備PALLASLAM J.L. PLG聯名潮鞋，更有林書豪最愛的外套、背心、T恤、連帽上衣和褲款，著眼於服裝類產品。

林書豪現身PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號快閃店。圖／PALLADIUM提供

而且在西門町與台中Lalaport銷售之前，林書豪也搶先拿系列衣服和鞋款與他現在所屬的高雄鋼鐵人隊友分享，獲得熱烈迴響。不僅如此，上周末時PALLADIUM更帶部分服裝在鋼鐵人隊主場首賣，當日全尺碼旋即完售，而且品牌還觀察到有球迷身穿在高雄場買的衣服，今日再到台北西門町快閃店搶購，並會見偶像。林書豪也特意穿上代表主場的香草白色系服裝現身，向到場支持的消費者及球迷致意；此次聯名系列，由PALLADIUM品牌總部共同企劃，並在台灣實踐，展現在地團隊的靈活性與彈性，未來在全球其他市場也會依此模式推出。

高雄鋼鐵隊球員呂政儒（左）以驚喜方式現身，替林書豪（右）打氣。圖／PALLADIUM提供

為了PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號快閃店，品牌砸下鉅資包棟誠品西門生活概念店外牆廣告。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號快閃店，從即日到5月31日於誠品西門生活概念店登場。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號快閃店，從即日到5月31日於誠品西門生活概念店登場。圖／PALLADIUM提供

林書豪透露PALLADIUM X JEREMY LIN聯名系列衣服，都是平時打球跟私底下很常穿搭的復古運動風格。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號聯名系列服飾推出刺繡球員外套、短袖球員刺繡襯衫、刺繡連帽上衣、條紋長褲等重點單品。圖／PALLADIUM提供

PALLASLAM J.L PLG鞋，4,580元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列刺繡球員外套，5,990元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列復古籃球短褲，2,590元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列短袖T恤，1,690元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列復古籃球背心，1,690元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列刺繡連帽上衣，3,390元。圖／PALLADIUM提供