林書豪聯名PALLADIUM快閃店現身西門町 死忠球迷頂烈日排隊朝聖！

林書豪首度與軍靴王者PALLADIUM合作，推出專屬聯名7號系列服飾與潮鞋，並選定西門町誠品打造快閃店。全系列將於台北、台中同時開賣，而且林書豪還透過instagram帳號預告，將於今日（5/16）現身與粉絲互動，因此在活動正式登場前，就有死忠球迷到場排隊，除了與偶像見面之外，更要搶買限定商品。

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列，在今日上市，品牌特別於誠品生活西門店1F打造快閃店，由於首日前30名排隊購買的消費者將有機會與林書豪近距離簽名合照互動，因此吸引了球迷們前往朝聖。雖然上周末，林書豪所屬球隊高雄鋼鐵人沒能拿下最後一席季後賽門票，但他自2月初登板後，並不斷創下聯盟紀錄，吸引大批粉絲支持，有著當年「林來瘋（Linsanity）」熱潮再現。

而且在賽事後，林書豪還率領鋼鐵人球員，一同感性分享了過去數月奮戰點滴，而他更是以「我們肯定沒失敗」激勵自己與隊友，讓不少人都淚灑球場。之後，林書豪仍舊透過instagram感激在賽季中，一路相挺的眾人，還預告了PALLADIUM快閃店活動，將是這季最後一次感謝球迷，所以便有球迷身穿鋼鐵人球衣到場排隊力挺。