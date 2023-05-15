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台灣大擴大mo幣生態圈 520「mo幣多會員日」最高狂省63%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
戰機1號「mo幣多」方案帶動電信本業與momo電商成長。圖／台灣大哥大提供
戰機1號「mo幣多」方案帶動電信本業與momo電商成長。圖／台灣大哥大提供

電信業競爭激烈，三雄皆各自組隊大打團體戰，積極整合集團生態圈、拓展線上線下服務多元性，滿足消費者全方位需求。台灣大哥大總經理林之晨今日以「Telco+Tech科技電信航母：次世代三強戰機高飛」為主題，表示將運用Telco電信＋Tech科技策略，整合電信本業天賦，賦能科技事業發展，持續擴大mo幣生態圈、長線佈局遊戲事業、跨足電信金融推電信業首家先買後付「大哥付你分期」三大服務，往區域級科技電信集團邁進。

台灣大財務指標亮眼，合併營收規模持續增長，去年全年合併營收突破1,700億，創下歷史新高。2023年第一季行動服務營收達125.6億元，為2019年第三季後新高。mo幣多、Disney+、好速成双與OP響樂生活等獨門方案持續輸出動能，佔智慧型手機用戶比重已近2成。

其中台灣大攜手momo購物網推出的「mo幣多」獨門專案，會員數、消費金額成長亮眼，為回饋用戶支持，台灣大將於5月20日當天盛大推出「mo幣多會員日」，除了當日消費優惠最多享50%折扣，使用momo卡回饋momo幣最高8%，再加上「mo幣多」專案消費滿額回饋momo幣最高5%，會員現省最多63%。當日消費金額最高的用戶，還可獲一兩重純金9999、價值10萬元的實體「黃金mo幣」。

針對近年越來越猖獗的通信詐騙，台灣大也透過科技積極協助用戶防詐，去年推出電信業第一個隱蔽手機號碼的全雲端服務「安心Call」，已成功於momo導入，透過該服務讓發話方與受話方的真實電話號碼免於外洩，從源頭阻斷詐騙，在2023年Q1成功保護逾千萬筆消費者個資、轉接230萬通電話，成功阻絕90%的購物詐騙訊息。

而熱愛手機遊戲的玩家們，台灣大自2020年起與全球領先遊戲開發商Riot Games簽署合作備忘錄，成為Riot Games於台灣的獨家代理合作夥伴，並陸續代理《符文大地傳說》、《特戰英豪》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《英雄聯盟》等多款全球知名遊戲，為台灣玩家建構Riot Games宇宙。接下來，台灣大也著手規劃將momo幣與遊戲服務結合，使用momo幣就能進行遊戲內消費，優化玩家遊戲體驗。

今年4月底，台灣大也正式跨足TelcoFin電信金融服務，於momo購物網推出「大哥付 你分期」以電信天賦驅動「全新世代先買後付」，不僅於上線當日8.5小時交易額突破百萬，短短2周使用人數已超過3,000人。預計2024年後擴大服務對象至全台消費者，持續拓展線上線下使用場景，發展無微不至的電信金融服務。

針對與台灣之星的合併案，林之晨則喊話，希望盡快獲公平會及證交所、證期局等單位核准，目標Q3、最晚希望Q4可以完成合併，為更多用戶提供服務。

戰機3號「大哥付你分期」再升級，上線momo 8.5小時交易額突破百萬，日均交易額成長7倍以上。圖／台灣大哥大提供
戰機3號「大哥付你分期」再升級，上線momo 8.5小時交易額突破百萬，日均交易額成長7倍以上。圖／台灣大哥大提供
戰機2號台灣大遊戲發行長線佈局，挹注EBITDA年成長1,109%。圖／台灣大哥大提供
戰機2號台灣大遊戲發行長線佈局，挹注EBITDA年成長1,109%。圖／台灣大哥大提供
台灣大Telco+Tech科技電信航母全速啟航，mo幣生態圈、遊戲事業、電信金融，總經理林之晨率領次世代三強戰機高飛。（左起：副總吳建頤、財務長張家麒、副總李芃君、總經理林之晨、個人用戶事業群商務長林東閔）圖／台灣大哥大提供
台灣大Telco+Tech科技電信航母全速啟航，mo幣生態圈、遊戲事業、電信金融，總經理林之晨率領次世代三強戰機高飛。（左起：副總吳建頤、財務長張家麒、副總李芃君、總經理林之晨、個人用戶事業群商務長林東閔）圖／台灣大哥大提供

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