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超商端午預購開跑 燒肉、韓式拌飯、壽司料都變創意粽

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家端午預購檔期開跑一周，店舖已湧現熱購潮，整體業績已較去年同期成長4成。圖／全家便利商店提供
全家端午預購檔期開跑一周，店舖已湧現熱購潮，整體業績已較去年同期成長4成。圖／全家便利商店提供

母親節剛過完，超商搶攻端午商機，推出過節自用、送禮、祭祀、考季必嚐的應景美味粽預購。全家便利商店即日起至6月13日推出「粽藝對決」預購活動，看準消費者喜愛嚐鮮的需求，主打創意口味、名店餐廳兩大主題，端出多款獨家特色粽，包含王品集團「oh my!原燒」的百變燒肉粽，以及韓式料理專家「兩班家」的韓式拌飯水梨烤肉粽、韓式辣炒起司雞肉粽，更與全台最大迴轉壽司品牌「爭鮮」推出鮭魚栗子粽；此外亦有傳統燒肉粽或蔬食粽等多種口味，合計超過50款名粽供消費者選擇，整體售價約落在199元至699元間。全家會員APP同步推出集章趣活動，凡於活動期間預購「粽藝對決×仲夏冰品」指定商品，單筆消費滿899元，即可獲得1個章，集1章就可兌換100元「全家」購物金，集滿3章則可免費兌換FMC系列保健食品1件。

除了至全家FamiPort預購美味粽子，消費者也可至全家APP「全+1商城」及電商平台「全家行動購」選購在地名粽、名店或名廚聯名粽款歡慶端午。而在端午節前，本周將先迎來國中教育會考，全家「Fami煮煮」應景推出「包粽DIY組合包」，從糯米、蛋黃、菜脯、滷肉、香菇等食材，到包粽必備的粽葉、粽繩樣樣都齊全，輕鬆免備料，讓考生包粽也包中；DIY食材包每組特價239元（原價320元），共可包4個粽子，在家也能輕鬆享受包粽樂趣。

萊爾富搶攻端午食粽商機，即日起至6月16日推出「端午盛宴」預購專刊，引進逾十款全台人氣熱銷、特色名粽商品，包含溫國智主廚手作頂級名粽、狀元油飯、鬍鬚張、大甲王記、南門市場的南園食品店、本沐堂等名店與強力品牌，消費者於指定活動期間在萊爾富門市購買「端午盛宴」預購專刊商品，完成指定消費門檻與使用限定支付方式，即享有萊爾富超商獨家專屬支付優惠、會員點數2倍送與LINE POINTS最高8.8%回饋等多項好康優惠。今年萊爾富也特別將平均單顆肉粽價格控制在最低35元，再搭配萊爾富超商獨家專屬支付優惠，讓民眾在有限的預算內，買得更精省。

萊爾富預購肉粽，會員消費滿額LINE POINTS最高8.8%回饋等多項好康優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富預購肉粽，會員消費滿額LINE POINTS最高8.8%回饋等多項好康優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月16日推出「端午盛宴」預購專刊，引進逾十款全台人氣熱銷、特色名粽商品。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月16日推出「端午盛宴」預購專刊，引進逾十款全台人氣熱銷、特色名粽商品。圖／萊爾富提供
迎戰國中教育會考，全家Fami煮煮應景推出「包粽DIY組合包」，輕鬆免備料，讓考生包粽也包中。圖／全家便利商店提供
迎戰國中教育會考，全家Fami煮煮應景推出「包粽DIY組合包」，輕鬆免備料，讓考生包粽也包中。圖／全家便利商店提供
萊爾富即日起至6月16日推出「端午盛宴」預購專刊，引進逾十款全台人氣熱銷、特色名粽商品。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月16日推出「端午盛宴」預購專刊，引進逾十款全台人氣熱銷、特色名粽商品。圖／萊爾富提供
「真心台菜」將人氣菜色「剝皮辣椒雞腿捲」變身成為「剝皮辣椒雞粽」，另外獨家開賣北海岸超人氣名粽「十八王公劉家肉粽」的櫻花蝦粽，還有善菓蔬食、養心茶樓等蔬食餐廳推出的多款蔬食粽，提供消費者多元選擇。圖／全家便利商店提供
「真心台菜」將人氣菜色「剝皮辣椒雞腿捲」變身成為「剝皮辣椒雞粽」，另外獨家開賣北海岸超人氣名粽「十八王公劉家肉粽」的櫻花蝦粽，還有善菓蔬食、養心茶樓等蔬食餐廳推出的多款蔬食粽，提供消費者多元選擇。圖／全家便利商店提供
全家於便利商店通路獨家販售台酒的「紹興鮑魚干貝肉粽」，另還有五穀肉粽及古早味肉粽，懷舊風味與紹興酒香在口中一同綻放。圖／全家便利商店提供
全家於便利商店通路獨家販售台酒的「紹興鮑魚干貝肉粽」，另還有五穀肉粽及古早味肉粽，懷舊風味與紹興酒香在口中一同綻放。圖／全家便利商店提供
全家端午預購主題為「粽藝對決」，主打話題十足的創意口味，以及名店餐廳聯名款。圖／全家便利商店提供
全家端午預購主題為「粽藝對決」，主打話題十足的創意口味，以及名店餐廳聯名款。圖／全家便利商店提供
萊爾富門市購買花の戀語-糯糰子或水晶冰粽組2入，搭配大杯美式咖啡(冰/熱任選)，享合購價只要65元。圖／萊爾富提供
萊爾富門市購買花の戀語-糯糰子或水晶冰粽組2入，搭配大杯美式咖啡(冰/熱任選)，享合購價只要65元。圖／萊爾富提供

萊爾富超商 粽子 品牌

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