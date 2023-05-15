超商端午預購開跑 燒肉、韓式拌飯、壽司料都變創意粽

母親節剛過完，超商搶攻端午商機，推出過節自用、送禮、祭祀、考季必嚐的應景美味粽預購。全家便利商店即日起至6月13日推出「粽藝對決」預購活動，看準消費者喜愛嚐鮮的需求，主打創意口味、名店餐廳兩大主題，端出多款獨家特色粽，包含王品集團「oh my!原燒」的百變燒肉粽，以及韓式料理專家「兩班家」的韓式拌飯水梨烤肉粽、韓式辣炒起司雞肉粽，更與全台最大迴轉壽司品牌「爭鮮」推出鮭魚栗子粽；此外亦有傳統燒肉粽或蔬食粽等多種口味，合計超過50款名粽供消費者選擇，整體售價約落在199元至699元間。全家會員APP同步推出集章趣活動，凡於活動期間預購「粽藝對決×仲夏冰品」指定商品，單筆消費滿899元，即可獲得1個章，集1章就可兌換100元「全家」購物金，集滿3章則可免費兌換FMC系列保健食品1件。

除了至全家FamiPort預購美味粽子，消費者也可至全家APP「全+1商城」及電商平台「全家行動購」選購在地名粽、名店或名廚聯名粽款歡慶端午。而在端午節前，本周將先迎來國中教育會考，全家「Fami煮煮」應景推出「包粽DIY組合包」，從糯米、蛋黃、菜脯、滷肉、香菇等食材，到包粽必備的粽葉、粽繩樣樣都齊全，輕鬆免備料，讓考生包粽也包中；DIY食材包每組特價239元（原價320元），共可包4個粽子，在家也能輕鬆享受包粽樂趣。