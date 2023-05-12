唐吉訶德將進駐南港CITYLINK！預計第3季開設450坪大店

日本雜貨品牌DON DON DONKI（唐吉訶德）繼位於台北西門町的台灣1號店、去年1月於台北忠孝新生開設的第2店之後，後續展店傳聞也不斷流出，包括可能落腳高雄大立百貨、台中老虎城購物中心等。近期DON DON DONKI（唐吉訶德）在求職網站的徵才訊息卻曝光了另一個線索，以「南港CITYLINK新開幕！【Donki 唐吉訶德南港店】」為題，徵求店鋪行政專員、熟食部門人員、門市商品銷售員、收銀人員、客戶服務部門市客戶服務員等多項職缺，似乎已在為南港展店布局。

CITYLINK表示，DON DON DONKI（唐吉訶德）預計在今年第3季於南港CITYLINK登場，將在B棟3樓開設約450坪的大店，但販售商品與相關細節由廠商自行規劃，CITYLINK目前未收到更進一步的資訊。