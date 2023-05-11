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搭載全新開發感光元件！Sony Xperia 1 V旗艦手機登台

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Sony推出新一代中階智慧手機Sony Xperia 10 V，為全球最輕盈且搭載5,000mAh電池容量的5G智慧手機。圖／Sony提供
Sony推出新一代中階智慧手機Sony Xperia 10 V，為全球最輕盈且搭載5,000mAh電池容量的5G智慧手機。圖／Sony提供

Sony年度旗艦新機Sony Xperia 1 V今天（5月11日）宣布正式登台，採用全球首創的獨家Exmor T for mobile新世代雙層感光元件，打造感光度更高、降噪能力更好的極致影像創作工具。全新Sony Xperia 1 V相機功能再升級，3鏡頭皆支援每秒30張AF／AE超高速連拍、即時眼部和物件追蹤對焦、4K 120fps高幀率慢動作錄影，首次導入Sony Alpha相機頗受好評的S-Cinetone以及Creative Look創意外觀設定，打造具有故事氛圍的影像創作；錄影功能Videography Pro介面支援垂直拍攝，亦可輕鬆連接YouTube™ 影音進行即時直播串流，更新增Sony相機VLOGCAM系列熱門功能「產品展示設定」，滿足影像創作者的各式需求。

Sony Xperia 1 V採用高通全新一代Snapdragon 8 Gen 2處理器，搭配6.5吋4K OLED螢幕及120Hz螢幕更新率，內建5,000mAh大容量電池，同時支援Xperia專屬配件「Xperia Stream電競套件」，搭配Game Enhancer遊戲增強器提供長時間的娛樂遊戲與直播串流體驗。12GB RAM／512GB ROM推出「經典黑」、「卡其綠」兩色，參考建議售價41,990元；12GB RAM／256GB ROM推出「經典黑」、「卡其綠」兩色，參考建議售價38,990元，預計5月30日起正式開賣。

5月12日上午10點起至5月21日於指定通路搶先預購Sony Xperia 1 V，即可獲得2,000元超值配件購物金或優惠好禮／配件組；於Sony直營店（含官方購物網站）預購再加碼搭配WF-1000XM4真無線藍牙降噪耳機的限時超值組合優惠價42,980元（原價46,980元）。

此外，Sony同步發表新一代中階智慧手機Sony Xperia 10 V，搭載6.1吋Full HD + OLED螢幕，延續上一代「輕量化及大容量電池」的理念，打造全球最輕（159g）、內建5,000mAh大電池容量的5G智慧手機，搭載全新前置立體聲雙喇叭、3鏡頭配置的相機模組，集羽量輕盈、長效續航、頂級音效等行動體驗於一身，共推出玫瑰黑、桔梗白、鼠尾草綠、薰衣草紫等4色，預計將於6月上旬在台上市，參考建議售價13,990元。

Sony推出新一代中階智慧手機Sony Xperia 10 V，為全球最輕盈且搭載5,000mAh電池容量的5G智慧手機。圖／Sony提供
Sony推出新一代中階智慧手機Sony Xperia 10 V，為全球最輕盈且搭載5,000mAh電池容量的5G智慧手機。圖／Sony提供
Sony發表年度旗艦新機Sony Xperia 1 V，為全球首款搭載雙層式架構CMOS感光元件的旗艦機種。圖／Sony提供
Sony發表年度旗艦新機Sony Xperia 1 V，為全球首款搭載雙層式架構CMOS感光元件的旗艦機種。圖／Sony提供
Sony發表年度旗艦新機Sony Xperia 1 V，為全球首款搭載雙層式架構CMOS感光元件的旗艦機種。圖／Sony提供
Sony發表年度旗艦新機Sony Xperia 1 V，為全球首款搭載雙層式架構CMOS感光元件的旗艦機種。圖／Sony提供
Sony Xperia 1 V搭載6.5吋4K OLED螢幕，導入Sony獨家音樂處理技術，營造如臨現場的電影及音樂體驗。圖／Sony提供
Sony Xperia 1 V搭載6.5吋4K OLED螢幕，導入Sony獨家音樂處理技術，營造如臨現場的電影及音樂體驗。圖／Sony提供

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