義大利工匠手工萃取香氣！Acqua di Parma推限定淡香水

透過香氣，可以讓人感受到不同地方的風俗民情跟氛圍。知名香氛品牌Acqua di Parma讓義大利工匠以傳統手工技藝與自然的情感連結，誕生出藍色地中海系列香橙限定版淡香水，將西西里島的豐饒與當地風景，用嗅覺感官的模式，帶領進入優雅又沁心的舒暢。

Acqua di Parma培育匠人代代相承傳統海綿萃取技術，全世界僅有極少數的工匠仍在實踐，新品藍色地中海系列香橙限定版淡香水，以兩位工匠在一天內可處理300公斤的果實，要獲得300克的精華需要100公斤的果實，並使用「cavatore」的勺狀器具將果皮與果肉分離，如同該摘下來的果實呈現，如西西里島里貝拉的香草橙（Arancia Vaniglia），香氣底蘊結構分明，與香橙、香草，優雅的交織，展現出豐富又獨特的西西里島獨有氣味。

限量Acqua di Parma藍色地中海系列香橙限定版淡香水，以手工釉陶瓷瓶身與經典圓形禮盒驚豔香迷的視覺感官。以深藍色為瓶身基調，象徵著藍色地中海系列。其製作過程使用石膏模具，此模具是以手工拉坏出具標誌性的裝飾藝術外型，模具要可自行旋轉數次以確保陶瓷混合物均勻附著於模具上，然後再倒過來擷取多餘的混合物。