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義大利工匠手工萃取香氣！Acqua di Parma推限定淡香水

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
藍色地中海香橙限定版淡香水(Arancia la Spugnatura) 100ml／售價6,500元。圖／Acqua di Parma提供
藍色地中海香橙限定版淡香水(Arancia la Spugnatura) 100ml／售價6,500元。圖／Acqua di Parma提供

透過香氣，可以讓人感受到不同地方的風俗民情跟氛圍。知名香氛品牌Acqua di Parma讓義大利工匠以傳統手工技藝與自然的情感連結，誕生出藍色地中海系列香橙限定版淡香水，將西西里島的豐饒與當地風景，用嗅覺感官的模式，帶領進入優雅又沁心的舒暢。

Acqua di Parma培育匠人代代相承傳統海綿萃取技術，全世界僅有極少數的工匠仍在實踐，新品藍色地中海系列香橙限定版淡香水，以兩位工匠在一天內可處理300公斤的果實，要獲得300克的精華需要100公斤的果實，並使用「cavatore」的勺狀器具將果皮與果肉分離，如同該摘下來的果實呈現，如西西里島里貝拉的香草橙（Arancia Vaniglia），香氣底蘊結構分明，與香橙、香草，優雅的交織，展現出豐富又獨特的西西里島獨有氣味。

限量Acqua di Parma藍色地中海系列香橙限定版淡香水，以手工釉陶瓷瓶身與經典圓形禮盒驚豔香迷的視覺感官。以深藍色為瓶身基調，象徵著藍色地中海系列。其製作過程使用石膏模具，此模具是以手工拉坏出具標誌性的裝飾藝術外型，模具要可自行旋轉數次以確保陶瓷混合物均勻附著於模具上，然後再倒過來擷取多餘的混合物。

瓶頸採用了Acqua di Parma獨家的研磨技術製成，並配有可拆卸的螺紋瓶蓋噴頭；標誌性的藍色圓帽盒外包裝由FSC認證之紙張以及特定的藍色調搭配釉料所包裝，標籤由大理石粉末所製成，再映現出藍色地中海明媚風光。最後，標註著「限定版」香橙限定版淡香水（Arancia la Spugnatura）及柑橘果實輪廓的立體金色小貼紙封瓶，強調此款香水的獨特性。

Acqua di Parma培育匠人代代相承傳統海綿萃取技術。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma培育匠人代代相承傳統海綿萃取技術。圖／Acqua di Parma提供
藍色地中海香橙限定版淡香水(Arancia la Spugnatura) 100ml／售價6,500元。圖／Acqua di Parma提供
藍色地中海香橙限定版淡香水(Arancia la Spugnatura) 100ml／售價6,500元。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma培育匠人代代相承傳統海綿萃取技術，並使用「cavatore」的勺狀器具將果皮與果肉分離。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma培育匠人代代相承傳統海綿萃取技術，並使用「cavatore」的勺狀器具將果皮與果肉分離。圖／Acqua di Parma提供

地中海 標誌 義大利

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