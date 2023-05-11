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潮流迷才懂的困擾！藤原浩fragment design跨界Nike、Converse 該入手哪一雙？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
陳冠希與藤原浩聯手，推出CLOT X Fragment Design X NIKE DUNK三方聯名潮鞋；以及藤原浩與Converse x FRGMT Weapon鞋。圖／CLOT、Converse提供
陳冠希與藤原浩聯手，推出CLOT X Fragment Design X NIKE DUNK三方聯名潮鞋；以及藤原浩與Converse x FRGMT Weapon鞋。圖／CLOT、Converse提供

日本潮流大神藤原浩與擁有的潮牌Fragment Design三周前才和合作多年的adidas分手，立刻就擁抱了敵對品牌，在近期分別與Nike以及旗下的Converse推出限量聯名鞋款，果真又引起討論話題。其中的Nike合作款還是三方聯名，找來好友陳冠希的品牌CLOT跨界，搶手程度不在話下。

為慶祝CLOT的20周年，品牌創始人兼創意總監陳冠希與藤原浩聯手，推出CLOT X Fragment Design X NIKE DUNK三方聯名潮鞋。這次的創作靈感源自藤原浩最喜愛，並被稱「白絲綢」的2018 CLOT x Nike Silk Air Force 1鞋為藍本，鞋身鮮明黑白配色，則啟發自藤原浩和陳冠希於成都同訪熊貓的回憶。因此，新款聯名鞋的鞋面綴滿CLOT招牌Silk Royale圖案的白色絲綢，配上半透明鞋底，而鞋舌、鞋帶和鞋跟標籤就以黑色呈現。鞋墊上印有CLOT20的周年標誌，每雙鞋都附有黑色和藍色兩組鞋帶，供隨意搭配。關於這雙鞋，藤原浩還提到，「這些一直都不算是合作項目，而是一場對話。即使是與Nike 合作，我們在溝通上也沒任何中間人，就只有我們兩個，輕鬆簡單」。

Converse x FRGMT Weapon鞋，4,180元。圖／Converse提供
Converse x FRGMT Weapon鞋，4,180元。圖／Converse提供

以製作籃球鞋起家的Converse當然有經典款式， 像是於1986年首次亮相的Weapon鞋型，就被許多消費者所喜愛。先前這款鞋也曾和設計師品牌Rick Owens旗下的DRKSHDW推出跨界合作款，此次則被藤原浩相中設計出Converse x FRGMT Weapon鞋，因為他說「這是我童年時代常穿的一雙Converse經典單品」。藤原浩以寶藍和黑配色重新詮釋，鞋款採用皮革鞋面，搭載同色系Y-bar、加墊鞋領、加墊星箭Logo和鞋頭覆面。皮面鞋舌飾有初代Converse Weapon織標和毛圈面料內襯，鞋後跟側壓印有Fragment Design標誌，展現品牌低調形象。

CLOT X Fragment Design X NIKE DUNK鞋，4,900元。圖／CLOT提供
CLOT X Fragment Design X NIKE DUNK鞋，4,900元。圖／CLOT提供

CLOT X Fragment Design X NIKE DUNK鞋，4,900元。圖／CLOT提供
CLOT X Fragment Design X NIKE DUNK鞋，4,900元。圖／CLOT提供

品牌 標誌 Nike adidas 陳冠希

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