高空酒吧熱帶風情夜 穿夏威夷風格裝扮shot免費喝

迎接夏季到來，台北知名高空酒吧之一的台北遠東香格里拉38樓馬可波羅酒廊，每週四以熱帶島嶼為主題，自即日起至6月30日推出「週四熱帶風情夜」，帶來10款充滿海島度假風的經典提基（TIKI）特色調酒，每杯390元＋10%。當晚凡穿著海洋風或夏威夷風格裝扮到馬可波羅酒廊，還可免費享用一個shot杯的薩凱帕蘭姆酒。

提基（TIKI）調酒通常會使用兩種以上的蘭姆酒作為基底，搭配上鳳梨、百香果、柳橙、椰子等熱帶水果，洋溢著濃厚的海島度假風情，讓人一下子就穿越到充滿魔力的熱帶島嶼。

這次馬可波羅酒廊調酒團隊，重新演繹10款洋溢熱帶島嶼風情的經典TIKI系列調酒，主要以黑、白蘭姆酒為基底，再以各種水果的果香酸甜口感，帶出特色風味，讓酒客在坐擁台北城市高空夜景的同時，忍不住隨著現場輕快活潑的夏威夷盧奧（LUAU）風格派對音樂，放鬆地搖擺起來。

10款提基調酒包括邁泰（Mai Tai）、叢林鳥（Jungle Bird）、蘭姆水上漂（Rum Runner）、鳳梨可樂達（Piña Colada）、止痛藥（ Painkiller）、海軍格羅格（Navy Grog）、颶風（Hurricane）、藍色夏威夷（Blue Hawaii）、霧之刃（Fog Cutter）、殭屍（Zombie）。

其中邁泰（Mai Tai）以摩根船長白蘭姆酒（Captain Morgan White）、薩凱帕蘭姆酒（Zacapa 23Y）及皮耶費朗干邑橙酒（Pierre Ferrand Dry Curacao）作為基酒，調配新鮮檸檬汁、鳳梨汁與杏仁風味糖漿，展現酸甜清新的水果風味，是最經典的提基調酒之一。

喜歡椰奶的朋友，一定不要錯過止痛藥（Painkiller）。以薩凱帕蘭姆酒作為基酒，與新鮮鳳梨、檸檬、柳橙汁和椰漿一起調和後，呈現熱帶水果的香甜風味，成為療癒系夏日飲品。

藍色夏威夷（Blue Hawaii）是以夏威夷為靈感發想的經典熱帶調酒，以摩根船長白蘭姆酒、思美洛伏特加（Smirnoff Vodka）及藍柑橘香甜酒白蘭地（Blue Curacao Liqueur）為基酒，並搭配新鮮檸檬、鳳梨汁和糖漿，帶出清爽果香，迷人的湛藍色澤讓人彷彿來到威基基海灘。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康