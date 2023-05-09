穿簡單T恤就帥炸螢幕！楊祐寧Man味噴發香味是這款⋯

雖然已為人夫、人父，但仍是眾多粉絲心中男神的楊祐寧，最新形象廣告照曝光，只見他身穿簡單T恤，隔著螢幕都能感受到帥氣爆表，而且彷彿還能聞到身上的Man味，看來已經40歲的楊祐寧，仍持續散發著超迷人的費洛蒙，讓大家為之傾倒。

入行已經20年的楊祐寧，當年的「十七歲的天空」讓大家認識這位小鮮肉，多年來已經變成帥氣男神代表，而他也透露自己很「專情」，原來這次拍香水的廣告照，不同於很多人，每天隨著心情更換香水，楊祐寧表示，「我是個重度香水控，每天噴香水對我來說很重要，但我不是依照每天心情選擇香水，通常都是很固定地這一陣子只鍾情於一瓶」。

而他最愛的香水，就是迪奧的蒙田大道香氛，也就是花香碰撞木質的「柑苔調」，原本他擔心會太女性化，沒想到跟瓶身的灰階色彩一樣，帶來沈穩與神秘感，也剛好適合步入不惑之年的他，希望成為沈穩與溫柔的力量，支持著所愛的人。

楊祐寧指出，該款香水沈穩卻不死板，又帶有花香調的變化，好像走進了濕霧霧森林，也像盆栽中長出的苔蘚，很有生命力、充滿各種可能、適應各種場合，讓人感受到放鬆與自然感。

在演藝圈中打滾，楊祐寧認為要勇敢堅持自己相信的是，而且沈得住氣，朝目標前進而不莽勇，即使過程辛苦漫長，也要相信堅持總會被看見，給自己動力繼續走下去。