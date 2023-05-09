追求速度刺激感從未改變 TAG Heuer攜手全球最快帆船隊！

無論是在陸地上還是水上，追求速度，一直都是瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）的DNA。所以在與保時捷締結合作關係、擔任摩納哥骨董車大獎賽的合作夥伴後，TAG Heuer宣布攜手世界上第一艘全水翼離岸單體帆船FlyingNikka，未來在比賽期間，船員除了會穿上帶有品牌標誌的服裝，同時配戴Aquaracer Professional 200太陽能腕表亮相。

專為長途離岸帆船賽而設計的FlyingNikka從發布建造計劃時就受到矚目，除了是世上第一艘全水翼離岸單體帆船，耗時8個月打造後，首次試航就達到了每小時70公里以上的高速，徹底改變離岸賽的概念。而早在一百多年前，瑞士首次舉辦帆船比賽以來，TAG Heuer一直為重要賽事擔任大會計時，包括美洲盃帆船賽（America’s Cup），更曾與傳奇的甲骨文隊（Team Oracle）有著緊密合作，成造出專用帆船賽倒數計時器和數位多相位帆船賽電腦的開發。而今年，TAG Heuer藉與FlyingNikka合作，回歸帆船運動界，展現對這項競賽的投入。所以屆時FlyingNikka於賽事期間，船員除了會穿上帶有品牌標誌的服裝，還會配戴Aquaracer Professional 200太陽能腕表亮相。

日系鐘表G-SHOCK旗下頂級系列MR-G，推出全新FROGMAN蛙人MRG-BF1000R腕表，以「全金屬」表殼樣貌詮釋左右不對稱的設計。圖／CASIO提供

談到水中的極限運動，那就不能忘了潛水，日系鐘表G-SHOCK旗下頂級系列MR-G，推出全新FROGMAN蛙人MRG-BF1000R腕表，以「全金屬」表殼樣貌詮釋左右不對稱的設計，還通過ISO標準200公尺防水認證性能，作為專業潛水表錯綽綽有餘。全表於CASIO日本山形廠製成，利用鈦金屬打造表殼，搭配具有延展彈性的Dura Soft氟橡膠表帶，即使為大表徑，上手感仍佳。而且鈦金屬製程經過深層硬化與DLC處理，提升耐刮與耐用度。搭載太陽能充電系統、六局電波與Mobile Link功能，讓手表可藉由智慧型手機配對，調整所有數據。

未來在比賽期間，FlyingNikka的船員除了會穿上帶有品牌標誌的服裝，同時配戴Aquaracer Professional 200太陽能腕表亮相。圖／TAG Heuer提供

G-SHOCK FROGMAN蛙人MRG-BF1000R腕表，鈦金屬表殼，約15萬元。圖／CASIO提供