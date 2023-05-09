快訊

非法保母夫妻踩破3歲男童肝臟、生殖器爛掉身亡 最終下場出爐！

星宇時間壓線才說真話！飛洛杉磯旅客還原現場：有時間應變卻什麼也沒做

數位身分證喊卡「全民埋單10億？」陳建仁回應了

追求速度刺激感從未改變 TAG Heuer攜手全球最快帆船隊！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
TAG Heuer宣布攜手世界上第一艘全水翼離岸單體帆船FlyingNikka合作。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer宣布攜手世界上第一艘全水翼離岸單體帆船FlyingNikka合作。圖／TAG Heuer提供

無論是在陸地上還是水上，追求速度，一直都是瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）的DNA。所以在與保時捷締結合作關係、擔任摩納哥骨董車大獎賽的合作夥伴後，TAG Heuer宣布攜手世界上第一艘全水翼離岸單體帆船FlyingNikka，未來在比賽期間，船員除了會穿上帶有品牌標誌的服裝，同時配戴Aquaracer Professional 200太陽能腕表亮相。

專為長途離岸帆船賽而設計的FlyingNikka從發布建造計劃時就受到矚目，除了是世上第一艘全水翼離岸單體帆船，耗時8個月打造後，首次試航就達到了每小時70公里以上的高速，徹底改變離岸賽的概念。而早在一百多年前，瑞士首次舉辦帆船比賽以來，TAG Heuer一直為重要賽事擔任大會計時，包括美洲盃帆船賽（America’s Cup），更曾與傳奇的甲骨文隊（Team Oracle）有著緊密合作，成造出專用帆船賽倒數計時器和數位多相位帆船賽電腦的開發。而今年，TAG Heuer藉與FlyingNikka合作，回歸帆船運動界，展現對這項競賽的投入。所以屆時FlyingNikka於賽事期間，船員除了會穿上帶有品牌標誌的服裝，還會配戴Aquaracer Professional 200太陽能腕表亮相。

日系鐘表G-SHOCK旗下頂級系列MR-G，推出全新FROGMAN蛙人MRG-BF1000R腕表，以「全金屬」表殼樣貌詮釋左右不對稱的設計。圖／CASIO提供
日系鐘表G-SHOCK旗下頂級系列MR-G，推出全新FROGMAN蛙人MRG-BF1000R腕表，以「全金屬」表殼樣貌詮釋左右不對稱的設計。圖／CASIO提供

談到水中的極限運動，那就不能忘了潛水，日系鐘表G-SHOCK旗下頂級系列MR-G，推出全新FROGMAN蛙人MRG-BF1000R腕表，以「全金屬」表殼樣貌詮釋左右不對稱的設計，還通過ISO標準200公尺防水認證性能，作為專業潛水表錯綽綽有餘。全表於CASIO日本山形廠製成，利用鈦金屬打造表殼，搭配具有延展彈性的Dura Soft氟橡膠表帶，即使為大表徑，上手感仍佳。而且鈦金屬製程經過深層硬化與DLC處理，提升耐刮與耐用度。搭載太陽能充電系統、六局電波與Mobile Link功能，讓手表可藉由智慧型手機配對，調整所有數據。

未來在比賽期間，FlyingNikka的船員除了會穿上帶有品牌標誌的服裝，同時配戴Aquaracer Professional 200太陽能腕表亮相。圖／TAG Heuer提供
未來在比賽期間，FlyingNikka的船員除了會穿上帶有品牌標誌的服裝，同時配戴Aquaracer Professional 200太陽能腕表亮相。圖／TAG Heuer提供

G-SHOCK FROGMAN蛙人MRG-BF1000R腕表，鈦金屬表殼，約15萬元。圖／CASIO提供
G-SHOCK FROGMAN蛙人MRG-BF1000R腕表，鈦金屬表殼，約15萬元。圖／CASIO提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200太陽能腕表，黑色DLC塗層精鋼噴砂表殼、碳纖維表圈，約10萬1,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 200太陽能腕表，黑色DLC塗層精鋼噴砂表殼、碳纖維表圈，約10萬1,000元。圖／TAG Heuer提供

品牌 腕表 標誌

延伸閱讀

影／西班牙帥哥教練台東成立帆船學校：台灣人應該更愛海

航海運動基金會 台南安平啟航

寫下新紀錄！TAG Heuer聯手「子彈列車」名導、雷恩葛斯林 推出好萊塢動作喜劇

影／日籍帆船迷航困嘉義外海 海巡冒8級陣風大浪救人

相關新聞

穿「這2種顏色」免費吃辣炒年糕！1元吃「明洞炸醬麵」

養心餐飲旗下全新餐廳「야채 YACHE 野菜韓式蔬食」，將於5月10日正式開幕，店內以蔬食結合韓國風味的烹調手法，帶來全...

追求速度刺激感從未改變 TAG Heuer攜手全球最快帆船隊！

無論是在陸地上還是水上，追求速度，一直都是瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）的DNA。所以在與保時捷締結合作關係、擔任摩納哥骨董車大獎賽的合作夥伴後，TAG Heuer宣布攜手世界上第一艘全水翼離岸單體帆船FlyingNikka，未來在比賽期間，船員除了會穿上帶有品牌標誌的服裝，同時配戴Aquaracer Professional 200太陽能腕表亮相。

紐約風街頭時髦穿上身！FENDI by Marc Jacobs限定上市

由紐約設計師Marc Jacobs為FENDI操刀設計的2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列，以...

朴寶劍、金泰亨著用款！CELINE潮流運動風圈粉最帥男神

夏日如何穿出時尚潮流運動風？包括朴寶劍及BTS防彈少年團成員金泰亨（V）等韓流男團與時尚男星都在社群上分享本季最帥氣造型...

秒置身日本 高雄藏壽司海外最大旗艦店 開箱5亮點

日本知名品牌「藏壽司」全球旗艦店落腳高雄亞灣區，含停車場占地2000坪，入店一只3公尺高的巨大迎賓燈籠，濃濃和風味，正門左右兩側的燈籠牆及日本江戶時期的浮世繪，讓人有彷彿置身日本，也成為高雄「偽出國」熱點。

家樂福超市新店北新店5月底結束營業 這關鍵理由讓網友表示不意外

又是房東漲租逼走店家？！臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」稍早有網友貼出家樂福超市新店北新店月底要結束營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦