聽凱莉包唱歌劇「愛馬仕 飛馬行空」童趣奇幻明起登場

什麼是輕盈？如何輕盈？飛馬育有六匹尚未長出翅膀的小馬，小馬在愛馬仕的世界裡尋找輕盈，想要遨翔天際。這六匹小馬的故事，正是「愛馬仕 飛馬行空（ON THE WINGS OF HERMÈS）一場富有詩意的奇幻劇場」六幕故事的主軸。由比利時導演Jaco Van Dormael和編舞家Michèle Anne De Mey合力構築、Astragales舞團演出的愛馬仕奇幻宇宙，自即日起於台北流行音樂中心登場，透過奇幻又充滿童趣的劇情，讓觀眾同時沈浸在幕前幕後的演出中，在營造奇幻的同時揭露演出的本質，更顯詩意動人。

●打造專屬演出場地

為了要能完整體現這齣專為愛馬仕創作的劇碼，整個團隊兩週前就在台北流行音樂中心外的南基地廣場特地搭建起兩三層樓高的專屬演出場地，將之佈置為製片廠。六幕演出結合舞蹈、物件劇場、音樂和電影等敘事手法，各自搭配不同的超現實場景，小型雕像和愛馬仕物件也加入人手偶戲的演出。觀眾的參與也是演出的一部分：需隨著劇情推進走到該幕舞台前欣賞演出，然後隨著工作人員前往下一幕的座位欣賞情節，整體氛圍輕鬆活潑。

●六隻小馬的神話故事

六幅插畫依序出現，講述飛馬和六隻小馬的神話故事。第一幕「反轉重力」就巧妙以顛倒攝影機鏡頭和天地錯置讓人驚呼連連。第二幕「遷徙手套的飛行」隨著彩色手套飛越城市、大海、沙丘、最後飛入沐著白雪的山谷中，探索旅行的輕盈。接著移步到第三隻小馬的夢中，第三幕的「馬戲團」中，愛馬仕的琺瑯手環、瓷杯都成為場景的一部分，隨小馬在夢裡尋找輕盈。

第四幕的「錯視幻影」由兩位配戴著真馬尺寸頭套的演員走進猶如小娃娃屋的房間裡，鏡頭裡外物件的比例隨著位置的改變而變化，一切似非而是；愛馬仕的包包、香水、口紅、杯子、茶壺都成了見證錯視幻影的巧妙道具。最受歡迎的第五幕「包包四重唱」由四款大小各異的凱莉包擔綱演出，完美的歌劇演唱讓人體會到聲音的輕盈。最後「無重力」的畫面實現了乘風飛翔的浪漫，一對以舞傳情的佳偶躺在地上的演出，在螢幕上竟完美刻畫出被氣流吹散又相聚、緊密又隨時可能分離的愛情姿態，展現舞者、編舞家、燈光師和影像技師十足的默契。至此，相信觀眾也跟著小馬一起找到了真正的輕盈。

「這場表演以隱喻手法詮釋愛馬仕無所不在的輕盈姿態：工匠演示馬鞍雙針縫的靈動巧手、卓越材質的高雅韻味、還有蘊藏於香氛裡輕快飛舞的氣息。這是一場激發想像的體驗，由造夢工匠細細織就。」愛馬仕藝術總Pierre-Alexis Dumas表示。 這也是此原創劇碼在繼巴黎首演、巡迴至日本後的第三站；在結束5月6日起至14日止（5月9日休展）台灣站的演出後，將繼續巡迴全球。

第二幕「THE FLIGHT OF THE MIGRATORY GLOVES遷徙手套的飛行」，隨著飛翔的手套探索旅行的輕盈。圖／愛馬仕提供

第三幕「THE CIRCUS馬戲團」探索夢的輕盈。圖／愛馬仕提供

演出後工作人員謝幕；本次演出共有將近50位工作人員合力完成。記者孫曼／攝影

第一幕「REVERSE GRAVITY反轉重力」透過旋轉的攝影機營造脫離重力的視覺效果。圖／愛馬仕提供

第五幕「THE OPERA OF FOUR BAGS包包四重唱」由4款不同大小的凱莉包合唱歌劇，趣味橫生。圖／愛馬仕提供

第三幕「THE CIRCUS馬戲團」探索夢的輕盈，愛馬仕的琺瑯首飾、瓷杯等都化身馬戲團內的物件。圖／愛馬仕提供

第四幕「THE ANAMORPHOSIS錯視幻影」可見愛馬仕包款、瓷杯、香水、口紅等商品參與演出。圖／愛馬仕提供

第四幕「THE ANAMORPHOSIS錯視幻影」巧玩鏡頭內前後景遠近距離的趣味。圖／愛馬仕提供

第一幕「REVERSE GRAVITY反轉重力」透過旋轉的攝影機營造脫離重力的視覺效果。圖／愛馬仕提供

第六幕「NO GRAVITY無重力」由兩位舞者在平面投影上演出，再錄製到大螢幕上，營造在空中飛翔的畫面。圖／愛馬仕提供

第六幕「NO GRAVITY無重力」空中飛翔的畫面由兩位舞者在平面投影上演出，再錄製到大螢幕上，完美詮釋情感的各種度量。記者孫曼／攝影

第四幕「THE ANAMORPHOSIS錯視幻影」由演員配戴真馬尺寸的頭套進行演出。記者孫曼／攝影

第五幕「THE OPERA OF FOUR BAGS包包四重唱」由4款不同大小的凱莉包合唱歌劇，現場可看到工作人員配合音樂操控包包的動作，加倍精彩。記者孫曼／攝影