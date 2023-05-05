全國電子首創「冰箱、洗衣機」限時免費體驗！不滿意全額退費
母親節就要到了，除了獻心意還讓媽咪揪滿意，全國電子領先業界首創「冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機」30天免費體驗再抽iPhone 14，不滿意直接於實體門市原購買處進行退費申請。免費試用體驗活動限5月1日至5月31日於全國電子門市或官網線上購買冰箱限500公升以上、洗衣機限15公升以上滾筒洗衣機、電動曬衣機限萬元以上、不限機型之電子衣櫥，且須於5月31日前全額付清款項以及個別完成申請手續即可享30天滿意體驗的服務，試用不滿意於期限內依照規定辦理退貨、退款，若有人為損壞必須補償，滿意體驗活動如有問題可詢問門市人員。
涼夏送禮首選就屬冷暖空調，全國電子空調原廠好禮送金又送禮，最高送8,000元現金，還有名牌家電好禮，6月14日前購買一級能效的空調、冰箱還能享有政府節能補助最高5,000元，全國電子再送6,000購物金。5月購買指定機種除了30天免費體驗，冰箱、洗衣機還享5年延長保固，空調則享有8年延長保固。
5月14日前於全國電子購買家電滿6,000元，即可上網登錄發票參加抽獎，每週抽出1位最高6萬元免單，5月17日再抽15名「阿里山英迪格酒店雙人房」幸運得主；5月31日前購買冰箱、洗衣機、免曬衣乾衣機、電子衣櫥、電動曬衣機登錄發票再抽iPhone 14共10名，5月31日前購買電動曬衣機還可以再抽雲朗觀光集團住宿券共3名。
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