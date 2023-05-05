全國電子首創「冰箱、洗衣機」限時免費體驗！不滿意全額退費

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涼夏送禮首選就屬冷暖空調，全國電子空調原廠好禮送金又送禮，最高送8,000元現金，還有名牌家電好禮，6月14日前購買一級能效的空調、冰箱還能享有政府節能補助最高5,000元，全國電子再送6,000購物金。5月購買指定機種除了30天免費體驗，冰箱、洗衣機還享5年延長保固，空調則享有8年延長保固。