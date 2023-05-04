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致敬90超模Kate Moss！這時尚季刊根本「女神剪貼簿」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Kate Moss不僅是1990年代崛起超模，至今日仍活躍在伸展台上、堪稱超模典範。圖／Bottega Veneta提供
Kate Moss不僅是1990年代崛起超模，至今日仍活躍在伸展台上、堪稱超模典範。圖／Bottega Veneta提供

每個人小時多少都有這種經驗：喜歡的偶像，成為影響前半生的重要繆思，但只有極少數人可以在長大後跟心中的女神或天王合作，重點是：偶像還能維持超過15年以上的絕佳狀態，而這一次，這個夢想實現了！這位女神正是1990年代的超模：凱特摩絲（Kate Moss）。

Bottega Veneta的創意總監Matthieu Blazy從青少年時期就對超模Kate Moss情有獨鍾、視其為靈感謬絲，事實上，Matthieu Blazy確實蒐藏有大量的Kate Moss平面視覺與文獻資料，而現在：他剛將其實踐為一本宛如「剪貼簿」般的專刊、向女神致敬！

以三本雜誌組合而成的Bottega Veneta春夏季刊，其中兩本是以義大利建築名家Gaetano Pesce為Bottega Veneta所創作的作品、以及尚曾曝光的內容，第三本則展現了Matthieu Blazy對Kate Moss的崇拜，無論是服裝、神情、走秀的風采，都讓人宛如回到二十、三十年前。

Matthieu Blazy並為此表示，Kate Moss是她第一個在Google中搜尋的人物，他並將照片列印、貼在牆上，「如果我正在進行我的『Kate Moss』，就代表我正在收集照片，這個習慣也變成了一種教育學習的過程。她是我的第一個偶像，這本品牌季刊除了是對她的致敬外，也定義了我成長的軌跡。」

專刊將為少量印製、並未公開販售，可逕行前往Bottega Veneta專賣店翻閱、試讀。

一套三冊的Bottega Veneta季刊，還原了品牌創意總監對Kate Moss的熱愛與靈感來源。圖／Bottega Veneta提供
一套三冊的Bottega Veneta季刊，還原了品牌創意總監對Kate Moss的熱愛與靈感來源。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy蒐藏有大量Kate Moss平面視覺與文獻資料，並化為品牌春夏專刊、向女神致敬。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy蒐藏有大量Kate Moss平面視覺與文獻資料，並化為品牌春夏專刊、向女神致敬。圖／Bottega Veneta提供
以三本雜誌組合而成的Bottega Veneta春夏季刊，其中兩本是以義大利建築名家Gaetano Pesce為Bottega Veneta所創作的作品、以及尚曾曝光的內容。圖／Bottega Veneta提供
以三本雜誌組合而成的Bottega Veneta春夏季刊，其中兩本是以義大利建築名家Gaetano Pesce為Bottega Veneta所創作的作品、以及尚曾曝光的內容。圖／Bottega Veneta提供
Matthieu Blazy表示，Kate Moss是她第一個在Google中搜尋的人物，這本品牌季刊是對其致敬，也定義了他個人的成長軌跡。圖／Bottega Veneta提供
Matthieu Blazy表示，Kate Moss是她第一個在Google中搜尋的人物，這本品牌季刊是對其致敬，也定義了他個人的成長軌跡。圖／Bottega Veneta提供

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