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NBA傳奇球星「戰神」5/10下榻萬豪！費城三明治搶先嘗

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北萬豪客製質感親膚浴袍，繡上艾佛森的英文名字及經典背號。圖／台北萬豪提供
台北萬豪客製質感親膚浴袍，繡上艾佛森的英文名字及經典背號。圖／台北萬豪提供

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）即將來台舉辦粉絲見面會，重磅消息引爆球迷話題。艾佛森5月10日至5月13日期間確定下榻台北萬豪酒店，入住全館僅有兩間的天際萬豪套房，可收覽台北101天際線的遼闊視野，並享有獨立寬敞客廳與戶外陽台等私人空間。

台北萬豪酒店為迎接艾佛森蒞臨，已特別訂製專屬浴袍、毛巾備品、手工縫製造型小熊、台灣特色小吃與客製迎賓禮，以及專屬管家服務，提供全方位尊榮禮遇。其中，為迎接艾佛森而特製的「費城起士牛肉三明治」套餐，5月10日至6月30日也將於館內一樓Lobby Lounge限定販售，每份780元+10%。

台北萬豪酒店位於大直，距離松山機場約20分鐘車程。艾佛森入住的天際萬豪套房，全館僅有兩間，擁有獨立寬敞客廳、用餐區、大理石衛浴、獨立起居室與戶外陽台，裝潢以溫暖的大地色系為基調，搭配大片落地玻璃窗，除了飽覽台北101與都會天際線景致，還能觀賞松山機場飛機起降和大佳河濱公園的愜意風光。客房寬敞方正，選用精品級Bulgari備品、Dyson吹風機、百年歷史英國名床品牌「斯林白蘭」，其中起居室內的超特大床，尺寸達240X200公分。

台北萬豪酒店也特別為重量級嘉賓準備一系列迎賓禮，包括繡上艾佛森的英文名字的浴袍、毛巾備品，身為粉絲的點心坊主廚也精心設計一款吸睛的籃球主題甜點，以巧克力打造籃球競賽場地及擬真籃球框，巧妙比擬籃球的甜甜圈、特製費城起司籃球蛋糕，底部則以開心果蛋糕搭佐草莓果醬，打造整套「好看又好吃」的夢幻迎賓甜品。

搭配特製「費城牛肉起士三明治」，紀念艾佛森成名地費城。另外更大手筆請專人手工縫製艾佛森專屬造型小熊，從設計、打版、手工縫繡耗時近25天，巧妙還原艾佛森經典背號「3號」以及運動護額，處處體現尊榮貼心禮遇。

主廚團隊更親自操刀為艾佛森打造一系列台灣特色小吃迎賓點心，以台灣北中南各地在地小吃為靈感，將九樣台灣特色傳統小吃搖身變成精緻美點，包含最具台灣代表性珍珠奶茶奶酪、迷你大腸包小腸、小巧金魚餃、台式割包、鳳梨酥、台南蝦捲、和牛黑胡椒餅、芒果甜點塔、烏龍茶香馬卡龍。

台北萬豪酒店特製的「費城起士牛肉三明治」也可於一樓大廳Lobby Lounge全日菜單享用，「費城牛肉起士三明治」以濃郁艾曼塔起司、伍斯特醬搭配炙烤鮮嫩牛菲力夾入軟麵包，套餐搭贈艾佛森客製紀念氣泡水兩瓶，每份780元+10%。自5月10日至6月30日限定販售。Lobby Lounge電話：02-2175-7955。

「費城起士牛肉三明治」期間限定販售。每份780元+10%。圖／台北萬豪提供
「費城起士牛肉三明治」期間限定販售。每份780元+10%。圖／台北萬豪提供
台北萬豪天際萬豪套房全館僅有兩間，可飽覽台北101與都會天際線景致。圖／台北萬豪提供
台北萬豪天際萬豪套房全館僅有兩間，可飽覽台北101與都會天際線景致。圖／台北萬豪提供
客製手工縫製艾佛森造型小熊搭配籃球主題甜點。圖／台北萬豪提供
客製手工縫製艾佛森造型小熊搭配籃球主題甜點。圖／台北萬豪提供
台北萬豪酒店特別為艾佛森準備一系列迎賓禮、客製花藝。圖／台北萬豪提供
台北萬豪酒店特別為艾佛森準備一系列迎賓禮、客製花藝。圖／台北萬豪提供

萬豪 艾佛森 NBA

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